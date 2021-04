Borgo a Mozzano



Frana su Ludovica, Bertieri (Lega): "Prevenire invece che correre ai ripari"

mercoledì, 14 aprile 2021, 10:06

"Sono ormai anni che viviamo una criticità idrogeologica sul territorio della Mediavalle Garfagnana, in provincia di Lucca che manca manutenzione sia ordinaria che straordinaria da decenni e il territorio risponde ribellandosi con frane, smottamenti o allagamenti". Lo afferma Yamila Bertieri, consigliere comunale Lega a Borgo a Mozzano.



"È vero che il clima è cambiato - sostiene l'esponente del Carroccio -, ma la colpa è anche da attribuire a un abbandono completo e a un continuo rincorrersi ai ripari anziché prevenire, da parte degli enti preposti dimostrando una visione politica limitata e priva continuamente di lungimiranza".



Un disagio che ormai appare evidente. "Le principali strade – aggiunge la Bertieri - sono sempre più investite da frane che interrompono i collegamenti con la Piana di Lucca e la Mediavalle Garfagnana già vessata da infrastrutture obsolete. Dimostrazione ne è che le linee adottate da chi negli ultimi 20 anni ci governa a livello locale, provinciale, regionale, e cioè il centrosinistra, non sono più efficienti a risolvere o migliorare il nostro territorio, sia da un punto di vista occupazionale, che economico e turistico".



Yamila Bertieri analizza come questa cattiva gestione del territorio, abbia fatto spostare l'ago della bilancia elettorale. "Le ultime elezioni regionali – prosegue la rappresentante della Lega nel consiglio di Borgo a Mozzano - dovrebbero però far riflettere poiché Mediavalle e Garfagnana, in passato sempre vocate a sinistra, hanno risposto con una voglia di cambiamento netto, premiando il centrodestra".



Da qui la riflessione del consigliere Bertieri. "Le varie chiusure – sostiene - che si sono susseguite negli ultimi anni mi portano a fare una riflessione e a proporre all'amministrazione del comune di cui sono consigliere, soluzioni alternative, come la costruzione di un ponte Bailey, opera veloce da realizzare e in grado di ovviare in parte i disagi subiti in primis dai cittadini. Non ci scordiamo – prosegue Yamila Bertieri- dei circa 90 giorni che hanno visto la chiusura della Statale SS12 del Brennero in località Ponte del Diavolo a causa cedimento manto stradale e successivamente per un'importante frana, che ha appesantito il traffico su una sola arteria della Valle e ha messo in ginocchio l'economia della zona".



Si arriva così alle odierne criticità. "Come in una 'roulette russa' sono bastate poche gocce o un classico temporale primaverile per vedere nuovamente la presenza dei geobloc a contenimento, adiacente la zona "Lago la Macchia" perché interessata da un nuovo smottamento. Va ricordato che anni indietro a causa di una vicenda simile ha perso la vita un giovane padre di famiglia. Sono dell'idea che i cittadini quando escono dalle proprie abitazioni, debbano essere sempre tutelati. Mi auguro - conclude il consigliere Yamila Bertieri - che la politica si appresti a far investimenti caratterizzati dall'efficienza e dall'efficacia, principi basilari della pubblica amministrazione, in grado di rilanciare e ridare valore alla nostra bellissima Mediavalle e Garfagnana".