Borgo a Mozzano



Il capoluogo celebra la patrona Madonna delle Grazie

lunedì, 12 aprile 2021, 16:39

di simone pierotti

L’antico affresco dedicato alla Madonna, Maria SS. Delle Grazie, più conosciuta come Madonna dei Ferri, e conservato nell’omonimo Oratorio posto all’ingresso del capoluogo, è stato restaurato grazie al contributo dell’attiva Congregazione che si occupa della cura del luogo. Un momento importante che, a causa delle note restrizioni, non può essere ancora celebrato e festeggiato come merita ma che sarà protagonista di una futura festa.

Borgo a Mozzano non ha rinunciato, tuttavia, alla celebrazione della patrona, la Madonna delle Grazie con una solenne santa messa, officiata questa mattina da Don Francesco Maccari, Don Marcello Brunini e gli altri parrochi del territorio comunale. Una celebrazione rigorosamente a porte chiuse ma trasmessa in streaming e che ha visto la partecipazione, tra i civili, delle sole autorità locali, il sindaco Patrizio Andreuccetti, il Comandante della Stazione dei Carabinieri e il Comandante della Polizia Municipale.

Al termine della cerimonia religiosa, è intervenuta Paola Bartolai, presidente della Congregazione per presentare il restauro del quadro e per ringraziare tutti i confratelli e le consorelle che da sempre sostengono le varie iniziative, sia quelli in vita che quelli scomparsi. Il primo cittadino Andreuccetti è poi intervenuto parlando della situazione che la comunità sta vivendo, delle problematiche legate alla distribuzione dei vaccini e alla ripartenza.

L’Oratorio rimarrà aperto per tutta la giornata per le visite dei fedeli.