Borgo a Mozzano



Il maggio dei libri: le attività della biblioteca comunale ‘F.lli Pellegrini’

sabato, 24 aprile 2021, 10:10

Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale e culturale, Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per stimolare coloro che solitamente non leggono, ma che possono essere incuriositi nel modo giusto.



Il Maggio dei Libri coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, librerie e naturalmente le biblioteche. Nascono così le idee ed i progetti della Società Innovative Multiservice che attualmente gestisce la Biblioteca Comunale di Borgo a Mozzano, in un periodo caratterizzato dalla distanza e da molti vincoli mira a valorizzare l’importanza della lettura e di tutti i benefici che da essa traiamo.



La Biblioteca cerca di tenere saldo il profondo legame fra i suoi lettori ed i libri avvalendosi dei mezzi tecnologici, non potendo ospitare, come avrebbe desiderato, le scolaresche e i personaggi che gentilmente hanno concesso la loro generosa disponibilità nel prestarsi alle interviste proposte.



Il programma che ci accompagnerà per tutto questo mese “speciale” è molto variegato: la biblioteca dedicherà la propria attenzione a tutti gli utenti e ad ogni fascia di età verrà destinata una cura particolare proprio perché la lettura è di tutti e per tutti!



Tante sono le iniziative che la biblioteca propone e invita a seguire attraverso la rete per mantenere alta l’attenzione verso la cultura.



«Nell’anno dedicato alle celebrazioni per il 700° anniversario della sua morte, Il Maggio dei Libri celebra Dante Alighieri declinando l’amore, uno dei temi cardine della sua produzione, in tre filoni ispirati ad alcuni dei più celebri versi:

L’Innovative Multiservice propone ben 5 interviste così programmate, iniziamo dal primo giorno del mese di maggio:

1. Sabato 1 Maggio 2021 ore 18:30 –Intervista con Dott.ssa Laura Magnani referente dell’Ufficio Cultura e Biblioteca del Comune di Borgo a Mozzano con la quale saranno argomentate le attività proposte dall’amministrazione comunale per la prossima stagione estiva.

2. Sabato 8 maggio 2021 ore 18:30 – per il filone “Amor… che move il sole e l’altre stelle” Intervista con Sauro Donati astronomo amatoriale membro dell’Osservatorio Astronomico di Monte Agliale, autore di racconti e romanzi fantascientifici – storico fantastici tra i quali Cristoval Colòn, opera vincitrice della diciottesima edizione del Premio Letterario Internazionale Trofeo Penna D’autore.

3. Sabato 15 maggio 2021 – per il filone “Amor… che ne la mente mi ragiona”

Intervista con Silvia Valentini direttrice dell’Istituto Storico Lucchese (Attraverso la riscoperta delle radici storico locali sarà possibile ampliare la conoscenza della propria comunità per poterla adeguatemene proiettare in un futuro che valorizzi gli aspetti culturali)

4. Sabato 22 Maggio 2021 – per il filone “Amor… ch’a nullo amato amar perdona

Intervista con Nicola Pardini – autore di “Amore intensivo” raccolta di «poesie che raccontano il viaggio interiore dell’autore verso gli abissi dell’umanità con uno sguardo all’infinito, toccando i lidi di vita quotidiana che appartengono a ciascuno».

5. Sabato 29 maggio 2021 - per il filone “Amor… ch’a nullo amato amar perdona

Intervista con Alessandro Ricci vincitore del concorso letterario Halloween indetto dal Comune di Borgo a Mozzano e dalla Biblioteca F.lli Pellegrini nell’ottobre del 2020.

Per gli utenti più piccoli è prevista un’apposita sezione Off che avrà una cadenza settimanale per ogni attività proposta:

1. Ogni venerdì mattina del mese di Maggio (7/14/21/28) ore 10:30 - Video favole dedicate alla fascia di utenza 0-6 anni.

2. Ogni martedì pomeriggio del mese di Maggio (4/11/18/25) ore 16:00 - Pillole di inglese: corso di sopravvivenza.

Con l’occasione ricordiamo che tutti i libri suggeriti nei video delle letture sono disponibili per il prestito presso la Biblioteca F.lli Pellegrini di Borgo a Mozzano! Il personale della Società Innovative Multiservice sarà ben lieto di accogliere tutta l’utenza per informazioni in merito e per le attività correlate.



Nella Biblioteca troverete tante proposte per la lettura, noi intanto ci auguriamo di tenervi compagnia e di essere utili per qualche valido suggerimento!

Buon ascolto a tutti!