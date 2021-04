Borgo a Mozzano



Immigrato minaccia i clienti del supermercato: tutti zitti, ma Yamila Bertieri non ci sta

sabato, 10 aprile 2021, 23:45

"La situazione è divenuta insopportabile a Borgo a Mozzano". Esordisce, cosi, Yamila Bertieri, consigliere comunale di Orgoglio Comune in quota Lega.





"Non è una questione di razzismo o di pregiudizio nei confronti di un straniero - spiega il consigliere - ma qui ne va della sicurezza dei cittadini. Sono giorni che ormai in alternanza, un immigrato ben conosciuto alle forze di polizia, offende e minaccia i clienti di un supermercato. A segnalarmelo anche alcuni cittadini, genitori di ragazze minorenni, che mi hanno scritto dopo avere letto un mio post poiché pure io sono stata offesa verbalmente circa una settimana fa con pesanti affermazioni. I genitori, infatti, mi hanno espresso preoccupazione poiché il solito soggetto sembra abbia importunato le loro figlie".

Nella giornata di oggi, tuttavia, la situazione si è aggravata: sono dovuti intervenire oltre ai carabinieri anche due ambulanze perché l'extracomunitario ha anche aggredito con toni minacciosi i clienti e il personale del supermercato comportandosi in maniera squilibrata.



"Sappiamo, inoltre - aggiunge Bertieri - che più volte le forze dell'ordine sono intervenute, ma il problema non si sta risolvendo nonostante il supermercato abbia segnalato e cercato di adottare tutte le misure idonee per tutelare i clienti che hanno paura di entrare a fare la spesa. Sicuramente la questione verrà affrontata sui banchi comunali per cercare di capire che intenzioni ha l'amministrazione poiché i cittadini sono tutti uguali e meritano tutti la tranquillità, il diritto al lavoro e la libertà di poter svolgere la propria vita quotidiana senza essere importunati a prescindere dal colore della pelle o dalla provenienza".

Che ne pensa il sindaco Patrizio Andreuccetti? Riuscirà, nonostante i gravi pensieri derivati dalla recente nomina a segretario territoriale del partito democratico, a occuparsi anche del proprio comune?