Borgo a Mozzano



Motroni ai cittadini: "Destinate il cinque per mille dell’Irpef al comune"

giovedì, 22 aprile 2021, 12:40

Anche quest’anno, l'assessore alle politche sociali, professoressa Roberta Motroni, vuole lanciare un appello ai concittadini affinché scelgano di destinare, nella prossima dichiarazione dei redditi, il cinque per mille dell’Irpef al proprio comune.



"Devolvere il 5X1000 al proprio comune di residenza - afferma - sarà quest'anno occasione per compiere un'azione ancora più buona del solito: la pandemia da covid-19 ha causato una grave crisi socio-economica che ha colpito tante persone ed ora più che mai c’è bisogno di azioni e iniziative in favore di tutte le persone in difficoltà che siano adulti, anziani, famiglie. La giunta comunale, ricorda che destinare il 5x1000 non comporta alcun onere aggiuntivo per il contribuente e per assegnarlo al comune di residenza è sufficiente firmare nell'apposito riquadro della dichiarazione, dove sta scritto "sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza” e ringrazia fin da ora quanti hanno devoluto in passato il 5x1000 e tutti quelli che confermeranno la scelta o chi vorrà farlo per la prima volta".



"Da sempre - spiega - incentiviamo, meccanismi di solidarietà per rafforzare azioni di contrasto alla povertà economica ed all’esclusione sociale e, se si sceglie di destinare il 5x1000 dell’IRPEF al comune di Borgo a Mozzano, si avranno più risorse a disposizione per poter svolgere le funzioni dell’ente in modo migliore".



"Si invitano i CAF e i titolari degli studi commercialisti - conclude - a metterne al corrente i cittadini e tutti i cittadini che vogliono saperne di più possono contattare l’ufficio servizio alla persona del comune di Borgo a Mozzano".