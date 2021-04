Borgo a Mozzano



Muratore cade dal tetto di una casa: si alza Pegaso

mercoledì, 28 aprile 2021, 12:27

di simone pierotti

Incidente, questa mattina, ad Anchiano, piccola frazione di Borgo a Mozano. Un muratore sui 50 anni, di origine albanese, è salito sul tetto di un’abitazione per delle verifiche su un lavoro che sta svolgendo la propria ditta: per motivi non ancora accertati, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è scivolato dalla scala cadendo a terra, da un’altezza di circa cinque metri.



Allertato immediatamente il 118, sono intervenuti sul posto, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca e un’auto medica del 118 da Barga; allertato anche l’elisoccorso Pegaso che è atterrato presso il campo sportivo del paese. L’uomo, che aveva battuto la schiena, lamentava un forte trauma dorsale, ma fortunatamente è rimasto sempre cosciente e muoveva le gambe. Lo stesso è stato trasportato per mezzo del Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa.



Sul luogo, per i rilievi di rito, sono intervenuti poi alcuni ispettori ASL.

