Borgo a Mozzano



Si getta nel Serchio dal Ponte del Diavolo: drammatiche ricerche nel buio

lunedì, 5 aprile 2021, 21:48

di aldo grandi

L'allarme è scattato intorno alle 21, quando, al centralino del 112, è arrivata una telefonata che segnalava un ragazzo che, raggiunta la sommità del Ponte del Diavolo, è salito sul parapetto e si è gettato nel fiume.



E' stata la fidanzata, che era con lui, a vederlo gettarsi in acqua e a lanciare l'allarme. Infatti, i due erano arrivati al Ponte del Diavolo con l'auto, dopodiché il giovane avrebbe consegnato cellulare e portafoglio alla ragazza e sarebbe corso verso la cima del ponte. La fidanzata ha provato a inseguirlo per farlo desistere, ma non c'è stato niente da fare.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco della caserma di via Barbantini a Lucca e i carabinieri della stazione di Borgo a Mozzano, oltre ad un'ambulanza della Misericordia. I pompieri stanno scandagliando la zona dove si è tuffato il ragazzo con l'ausilio di un canotto.

Secondo una prima, sommaria, ricostruzione dei fatti, il giovane, Mario M., 33 anni, che abita a Lucca ma che lavora a Borgo a Mozzano, negli ultimi tempi era profondamente turbato a causa dei problemi di salute del padre.

Le ricerche trovano difficoltà, sia a causa del buio che del fondale del fiume troppo scuro.



In arrivo nuova attrezzatura e gruppo elettrogeno con potenti luci per illuminare la zona. Sul posto anche il soccorso subacqueo acquatico di Firenze dei vigili del fuoco, con tanto di robot subacqueo da calare in acqua. Presente pure il consigliere comunale della Lega di Borgo a Mozzano, Yamila Bertieri, la quale ha effettuato un collegamento telefonico con enti e associazioni al fine di trovare volontari che possano aiutare nelle ricerche i vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento