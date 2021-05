Borgo a Mozzano



A Cune una panchina rossa contro la violenza sulle donne

giovedì, 6 maggio 2021, 12:34

Domenica 9 maggio alle 17, presso l’area a verde comunale nella frazione di Cune, sarà inaugurata una panchina rossa donata dalla signora Marina Motroni. E’ questo un segnale concreto dedicato alle donne vittime di violenza e per ricordare che la violenza sulle donne si combatte tutto l’anno. L’iniziativa del comitato paesano, in collaborazione con l’amministrazione comunale, vedrà la gradita partecipazione del centro antiviolenza “Non ti scordar di te” che ha sede a Gallicano e ha lo scopo sensibilizzare la cittadinanza sui temi del rispetto e dell’uguaglianza.

L’assessore al sociale e alle pari opportunità, prof.ssa Roberta Motroni, riflette sul fenomeno in continuo aumento: ”La violenza sulle donne comprende femminicidi, atti di aggressione, minacce, stalking che ogni giorno si registrano a livello nazionale e che hanno subito purtroppo un forte aumento in questo periodo di pandemia a causa dell’isolamento forzato E’ una situazione non più tollerabile e dobbiamo far sentire la nostra voce. L’impegno su questo tema – prosegue l’assessore e vicesindaco- da parte dell’amministrazione comunale in questi anni ha visto la promozione di appuntamenti e progetti che hanno coinvolto associazioni, cittadini e mondo della scuola. Ringrazio la sig.ra Marina e il paese di Cune per la sensibilità dimostrata verso questa problematica che va combattuta ogni giorno”.

La giornata si svolgerà nel rispetto delle normative in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID -19.