Borgo a Mozzano



Aiuti alle famiglie, nuovo bando a Borgo a Mozzano

venerdì, 28 maggio 2021, 10:10

Il comune torna a mobilitarsi per aiutare le famiglie colpite dagli effetti economici della pandemia, e lo fa riaprendo il bando per l’assegnazione di contributi straordinari per sostenere il pagamento delle utenze, degli affitti e di altri servizi essenziali finanziato dalla raccolta #BorgoTiAiuta promossa dal sindaco.



La consegna della domanda dovrà avvenire entro le ore 13.00 del 15 giugno 2021 presso l’Ufficio Protocollo. I contributi saranno concessi fino a esaurimento delle risorse. Possono partecipare i soggetti con residenza anagrafica nel comune di Borgo a Mozzano, intestatari di utenze domestiche e canone di affitto, con Ise non superiore a 15.000€ per l’anno 2020, non in possesso di depositi bancari e postali superiori a 5mila euro al 30 aprile 2021 e che abbiano subito una riduzione del reddito di almeno il 30% nei mesi gennaio-aprile 2021.

Il beneficio consiste nell’erogazione di un intervento personalizzato per superare il periodo di disagio lavorativo ed economico, mediante anche l’erogazione di un contributo straordinario dell’importo massimo di 500,00 € a nucleo familiare. Le domande dovranno essere presentate compilando il modello predisposto, firmato e corredato dalla copia di un documento di identità in corso di validità. Il modello di domanda potrà essere scaricato, dal sito internet del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it). La domanda potrà essere presentata anche tramite Whatsapp ( al numero telefonico 333-3355981), spedita per raccomandata ( Comune di Borgo a Mozzano, Via Umberto I, n.1 indicazione sulla busta che contiene domanda per l’assegnazione del contributo), inviata tramite Pec (a comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it), inviata per semplice mail (a emergenza@comune.borgoamozzano.lucca.it).