Borgo a Mozzano



Bertieri (Lega): "Bando 'Cultura Missione Comune 2021', una bella opportunità"

martedì, 18 maggio 2021, 11:02

Yamila Bertieri, consigliere comunale in opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo 'Orgoglio Comune', questa mattina ha depositato una nuova interrogazione con oggetto il bando "Cultura Missione Comune 2021".



"È un bando - esordisce il consigliere eletto Bertieri - che ha come obbiettivo principale la valorizzazione culturale ed ed è dedicato al patrimonio degli enti locali e delle regioni. Esso prevede finanziamenti a tasso zero per interventi dedicati ai beni culturali e intende offrire a comuni, città metropolitane, province e regioni che vogliono investire nella riqualificazione e nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale, un sostegno reale e concreto in grado di favorire lo sviluppo di progetti e l'apertura di cantieri grazie ai quali contribuire al rilancio del settore culturale".



"Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali - spiega - ha stanziato infatti per l'iniziativa, un importo di 7 milioni di euro di contributi destinati all'abbattimento degli interessi di mutui a tasso fisso della durata di 15, 20 e 25 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre direttamente con Ics o altra banca appositamente convenzionata. Per finanziare gli interventi l'Istituto per il Credito Sportivo ha inoltre stanziato 35 milioni di euro di mutui. Le istanze che possono essere presentate fino alle 24 del 5 dicembre 2021 (a partire dalle 10 del 10/05/2021 e non oltre le ore 24 del 05/12/2021 e tramite il portale dedicato con un apposito sito) devono essere relative a interventi sul patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) compresi i beni del demanio culturale, gli istituti e i luoghi della cultura e le espressioni di identità culturale collettiva".



"Sono ammissibili interventi di prevenzione, di manutenzione, di restauro, di protezione, di conservazione, di salvaguardia, di valorizzazione - sottolinea Bertieri - per assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione pubblica del patrimonio culturale stesso, interventi di recupero e di restauro di beni culturali, di recupero, di ampliamento, di attrezzatura, di miglioramento, di efficientamento energetico, di abbattimento barriere architettoniche, di messa a norma di immobili appartenenti al patrimonio culturale, di interventi per la digitalizzazione di beni culturali, di acquisizione di patrimonio culturale, l'adeguamento alla normativa antisismica, il recupero di beni demaniali o confiscati alla criminalità, il recupero del patrimonio culturale non fruibile prima dell'intervento ammesso a contributo, la digitalizzazione e gli interventi in partenariato pubblico privato".



"Una bella opportunità - conclude Bertieri - che potrebbe valorizzare ancora di più il nostro bel territorio. Per questo chiediamo all'amministrazione e con risposta scritta, se è a conoscenza di questo bando, se abbia intenzione di aderirvi e se abbia un progetto o più progetti, su cui investire attraverso di esso. Sarebbe un vero peccato perdere tale opportunità soprattutto sotto il profilo culturale".