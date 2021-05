Borgo a Mozzano



Borgo a Mozzano aderisce alla ‘Notte degli archivi’

martedì, 25 maggio 2021, 13:41

Il 4 giugno si svolgerà la sesta edizione de ‘La Notte degli Archivi’ che coinvolgerà gli archivi di tutta Italia. L’evento patrocinato dall’ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana rientra nel programma del Festival Archivissima ideato e sostenuto da Promemoria e organizzato dall’associazione culturale Archivissima in collaborazione con il Polo del ‘900. La corrente edizione sarà interamente dedicata al tema #generazioni e porrà l’attenzione sui seguenti interrogativi: cosa salvare di ciò che le generazioni prima di noi hanno prodotto? cosa produrre di nuovo? come stabilire una connessione e, soprattutto, come generare nuova vita da ciò che si è deciso di conservare? la risposta è negli archivi, ponti tra epoche, generazioni e contenuti.

Quest’anno, per la prima volta, anche l’Archivio Storico comunale di Borgo a Mozzano parteciperà alla manifestazione dedicando una serie di contenuti digitali (podcast, fotografie e video intervista) alla valorizzazione di uno dei fondi più interessanti conservati al suo interno, l’Archivio della Famiglia Pellegrini. L’evento, promosso dall’Ufficio cultura del Comune di Borgo a Mozzano e dalla società Innovative Multiservice S.r.l.s. gestore ufficiale della Biblioteca F.lli Pellegrini, sarà coordinato dalla Dott.ssa Federica Polito, archivista – coordinatrice didattica per la medesima società la quale intervisterà un ospite d’eccezione, l’Ingegnere Enrico Marchi, rappresentante dell’ultima generazione vivente della storica famiglia Pellegrini accompagnando gli utenti in un interessantissimo viaggio storico archivistico alla riscoperta dei legami tra questa nobile famiglia e la comunità locale.

Il materiale digitale proposto sarà disponibile dal giorno 4 giugno 2021 alle ore 18:30 sul sito di https://www.archivissima.it/2021/ e sui canali social della Biblioteca F.lli Pellegrini (www.facebook.com/Biblioteca.Fratelli.Pellegrini, https://www.instagram.com/bibliotecaborgoamozzano/)

nonché sul canale Youtube dell’Archivio Storico comunale di Borgo a Mozzano (https://www.youtube.com/watch?v=NoczGgYt7sY&t=2s).

L’iniziativa fa parte del calendario di Archivissima, il Festival degli Archivi. 4 – 9 giugno 2021