Borgo a Mozzano



Borgo a Mozzano: bando servizio civile regionale

mercoledì, 12 maggio 2021, 12:07

L’amministrazione comunale comunica che c’è tempo fino a venerdì 28 maggio alle 14 per presentare domanda di servizio civile nei progetti proposti dal comune di Borgo a Mozzano chiamati “Borgo Sociale” e “Libri come ponti”.

I posti disponibili sono 6 di cui 4 destinati alle sedi scolastiche dell’Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano con attività dirette ad alunni portatori di handicap e/o in condizioni di disagio e 2 presso la Biblioteca F.lli Pellegrini come supporto nel prestito dei libri, sostegno nelle attività culturali, catalogazione dei testi. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online accedendo al sito e le informazioni sono disponibili sul sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC e sul sito istituzionale del Comune di Borgo a Mozzano. Si può presentare domanda per un solo progetto.

Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi con un rimborso mensile pari a 433,80 euro ed è una opportunità che viene offerta ai giovani in età tra i 18 ai 29 anni di poter fare un’esperienza significativa nell’ambito di attività dedicate a soggetti in situazioni di fragilità e in ambito culturale.

Per informazioni: Servizi alla Persona tel. 0593/82041 email sociale@comune.borgoamozzano.lucca.it magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it