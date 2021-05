Borgo a Mozzano



Borgo a Mozzano è pronto a ripartire in sicurezza per l'estate 2021

mercoledì, 12 maggio 2021, 16:48

di simone pierotti

Si è tenuto martedì 11 maggio, presso il Salone delle Feste, un incontro tra l’amministrazione comunale e i comitati paesani e associazioni. E' stato un incontro “reale” fortemente voluto, dopo le videoconferenze nel periodo di chiusura, in cui l'amministrazione, tenendo vivo il rapporto e il confronto con i vari attori del territorio, ha ribadito che la sinergia è fondamentale, soprattutto in questo periodo.

“Ieri è stata una bella giornata - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti - dopo un lungo periodo un piccolo passo verso la normalità. La partecipazione è stata alta e ha dimostrato uno spirito proposito e collaborativo. Abbiamo la fortuna di essere rappresentati da comitati paesani e associazioni che hanno a cuore il nostro territorio, sono sicuro che insieme a loro ripartiremo in sicurezza e con entusiasmo. Abbiamo tutti bisogno di socialità - continua il primo cittadino - e noi, come amministrazione, vogliamo fare la nostra parte e sostenere ogni iniziativa, nel rispetto delle normative e dei protocolli anticovid“.

“Confermo quanto detto dal sindaco - prosegue Simona Girelli - ieri è stata una bella giornata! Abbiamo condiviso alcuni punti e abbiamo dato alcune linee guida per quanto riguarda la parte dei permessi e della logistica. Per questo ringraziamo gli uffici comunali con cui lavoriamo a stretto contatto e in particolare il responsabile del Servizio associato Polizia Municipale Marco Martini la responsabile Marcella Cappelli e Laura Magnani dell'Ufficio cultura. Abbiamo visto entusiasmo e voglia di ripartire, direi senza eccessi, ma con la consapevolezza di seguire protocolli e normative vigenti.“

Il comune di Borgo a Mozzano è la porta della Valle del Serchio e della Garfagnana e rappresenta un punto fermo sia per i turisti sia per coloro che hanno piacere di vivere luoghi meravigliosi con la famiglia. Le frazioni sono una più bella dell'altra e il patrimonio artistico culturale è molto ricco: tappa di arrivo e partenza della Via Matildica e del Volto Santo, la Linea Gotica con i bunker tutti visitabili, ricchezza quasi unica per il turismo storico e della memoria, l' Osservatorio di Monte Agliale, il Frantoio della Valle dell' Olio, la Mieleria, i vini locali, il castagno, negozi e attività, dove ancora si respira l'autenticità dei prodotti a km 0 e delle eccellenze del territorio. Ci aspetta un territorio ricco di bellezze e insieme alla passione dei comitati e delle associazioni vivremo un'estate 2021 speciale!