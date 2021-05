Borgo a Mozzano



Giornata sclerosi multipla: si illumina di arancione il Ponte del Diavolo

venerdì, 28 maggio 2021, 14:49

In occasione della Giornata Mondiale della sclerosi multipla, il 30 maggio, l’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano per sensibilizzare l’opinione pubblica ha deciso di illuminare di arancione il Ponte del Diavolo.



La sclerosi multipla in Italia colpisce oltre 125000 persone ed è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50 % delle persone affette da questa patologia è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. Le cure risolutive non sono ancora state trovate ma la ricerca e la sperimentazione di nuove terapie fanno ben sperare soprattutto per quanto riguarda il miglioramento della qualità della vita . Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica.