Borgo a Mozzano



Il comune punta sull’inclusione lavorativa: cinque tirocini

venerdì, 7 maggio 2021, 12:24

L’amministrazione comunale del comune di Borgo a Mozzano informa che è stata attivato, mediante un avviso pubblico, una selezione per cinque tirocini non curricolari nell’ambito del progetto “Opportunità Comune” cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca tramite il bando “Categorie sociali e salute pubblica” al fine di agevolare esperienze formative finalizzate all’inserimento o reinserimento lavorativo.



I soggetti destinatari sono i residenti nella provincia di Lucca che rientrano nella categoria protetta (legge 68/99) o si trovano in situazione di svantaggio vale a dire:



a) avere un'età non superiore ai 25 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego retribuito ed essere iscritti presso un centro per l’impiego come soggetti in stato di inoccupazione;

b) avere un’età superiore ai 45 anni ed essere iscritti presso un centro per l'impiego come

c) soggetti in stato di disoccupazione)

d) essere migranti con regolare permesso di soggiorno;

e) essere in possesso di un’attestazione ISEE non superiore ai € 10.000

f) essere soggetti individuati ai sensi della legge 68/99.

Le aree in cui si svolgeranno i tirocini sono:



a) Settore Servizio Gestione del Territorio Quattro Tirocini (manutenzione del verde)

b) Settore Servizio alla Persona Un Tirocinio (segreteria e front office)

Il comune di Borgo a Mozzano rende noto che a far data dal 7 maggio 2021 con scadenza il 21 maggio 2021 saranno aperti i termini per presentare le candidature.



Gli interessati possono consultare l’avviso pubblico e presentare la domanda di ammissione, utilizzando il modello predisposto reperibile sul sito del comune di Borgo o disponibile presso l’ufficio Servizi alla Persona negli orari di apertura al pubblico.



Il modello di domanda potrà essere richiesto anche al seguente indirizzo mail: sociale@comune.borgoamozzano.lucca.it



L'assessore alle poltiche sociali esprime la sua soddisfazione del lavoro svolto in questi anni per l'inclusione socio lavorativa che questa volta punta ai più giovani ma anche alle persone over 45 che hanno perso un impiego e hanno difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro.



E' un lavoro di equipe e di squadra che sta funzionando tra i vari uffici del comune, con la Fondazione Cassa di Risparmio che ci ha cofinanziato il progetto e il Centro dell'impiego della Valle del Serchio che ci supporta nell'attivazione dei tirocini-dichiara l'assessore alle Politiche Sociali Roberta Motroni.



Per maggiori informazioni: Ufficio Servizio alla Persona 0583-820436-0583-820434 mail: sociale@comune.borgoamozzano.lucca.it