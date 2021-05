Borgo a Mozzano



Il Ponte del Diavolo si illumina di viola per la fibromialgia

lunedì, 10 maggio 2021, 10:19

La fibromialgia è una sindrome dolorosa cronica che colpisce approssimativamente 1,5-2 milioni di italiani e la fascia più attaccata va dai 25 ai 55 anni. Le donne hanno una maggiore probabilità di sviluppare la malattia.

Le cause scatenanti della patologia costituiscono un argomento molto discusso in quanto ad oggi non esistono ancora dei dati definitivi.

In occasione della Giornata Mondiale della fibromialgia, il 12 maggio, l’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano sostiene l’iniziativa promossa “Facciamo luce sulla fibromialgia” dal CFU-Italia odv che vede coinvolti molti comuni d’Italia illuminando di viola il Ponte del Diavolo per sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia ancora non riconosciuta formalmente e verso la quale è fondamentale lo sviluppo della ricerca.