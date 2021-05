Borgo a Mozzano



La Misericordia cerca due giovani per il servizio civile regionale

giovedì, 20 maggio 2021, 16:08

La Misericordia di Borgo a Mozzano offre una nuova e bella opportunità per due giovani grazie al bando di selezione emanato dalla Regione Toscana per il progetto di servizio civile regionale dal titolo “Lucca Soccorso”. Prevede l’impiego di due giovani nei servizi sanitari ordinari, di emergenza e nei trasporti sociali presso la Confraternita borghigiana. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on-line entro le ore 14 del 28 maggio. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la referente Romina presso gli uffici della Misericordia (0583/8073233).

Si tratta di una nuova opportunità rivolta ai giovani del territorio dopo i quattro progetti di servizio civile universale che stanno impegnando, da meno di un mese, 26 ragazzi presso le strutture della Misericordia di Borgo a Mozzano.