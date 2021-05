Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "È questo il rispetto tanto proclamato nei confronti dei cittadini?"

sabato, 29 maggio 2021, 16:19

Non tarda ad arrivare la risposta del gruppo di opposizione a Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", al gruppo di maggioranza "Missione Domani" sul ritardo nel rispondere alle interrogazioni.



"Abbiamo letto a mezzo stampa, il comunicato di Missione Domani in cui viene detto che le nostre interrogazioni o le nostre interpellanze sono fuori dal mondo reale. Ci chiediamo - esordiscono il capogruppo Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini e Indro Marchi - se questo è il rispetto tanto proclamato nei confronti dei cittadini, poiché la maggior parte delle nostre interrogazioni si basano su segnalazioni delle persone che a noi si rivolgono".



"Infatti - affermano -, dietro ad una segnalazione vi é un disagio o una proposta dei cittadini, ecco perché eseguiamo anche dei sopralluoghi. Da due anni ad oggi sono state molte e capiamo se, forse, la maggioranza non vi sia abituata, ma, come oggetto, le nostre interrogazioni hanno varie tematiche: dalla creazione di parcheggi come quello in località Frantoio- Valdottavo (esigenza a noi espressa dai residenti), al rendere più efficiente il parcheggio adiacente il campo sportivo il "Parisotto", al creare un sistema di videosorveglianza in quei luoghi dove proprio i cittadini ci avevano segnalato dei danni alle loro auto; inoltre, abbiamo proposto la videosorveglianza anche come un valido strumento di deterrenza rispetto all'abbandono incontrollato dei rifiuti, la cui rimozione comporta costi rilevanti che gravano sulla cittadinanza e proprio perché siamo in un periodo di emergenza sanitaria creare ulteriori costi sulla spalle delle persone non ci sembra giusto".



"Il degrado ambientale - continuano -, causato dall'abbandono dei rifiuti può avere delle ripercussioni pesanti: inquinamento, danno estetico, effetti sulla qualità di vita e costi diretti di igiene urbana. Abbiamo anche affrontato tematiche che riguardano la sicurezza delle strade, la pulizia dei fossati, la trascuratezza dei terreni incolti, iniziative sociali come il bollino rosa ecc... Una cosa sola la maggioranza ha detto bene: "S volte sembra di assistere a richieste e/o proposte sul modello di Cetto Laqualunque", perché sentiamo parlare di sicurezza e sono giustamente ricordate le vittime di incidenti causati dalla mancanza di manutenzione, ma non viene detto che il 24 marzo, noi consigleiri di opposizione, abbiamo segnalato, con tanto di materiale fotografico e a seguito di un sopralluogo svolto in via delle "Logge", la presenza di un palazzo con lesioni che potrebbero mettere in discussione la sicurezza dei cittadini nel tratto pubblico sottostante ad esso (via delle Logge)".



"Più volte - incalzano - abbiamo chiesto in questi due mesi risposte o informazioni tanto che il 12 maggio a causa del mal tempo la struttura in questione ha perso del materiale che è caduto su di un'auto. Ci siamo quindi appellati, dato che ci sono i presupposti, al principio "incolumità pubblica", cioè al bene giuridico individuato nella vita e nell'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, che può essere messo in pericolo o danneggiato nel caso dei reati specificatamente indicati agli artt. 422-452 e in particolar modo al dispositivo dell'articolo 434 del codice penale e chiesto nuovamente una loro maggiore attenzione a riguardo, accompagnato da un loro intervento di messa in sicurezza. Ma niente di tutto questo sembra essere stato fatto".



"Chiaro che se un sindaco trascura la sicurezza dei cittadini - concludono i consiglieri di Orgoglio Comune - noi ci rivolgiamo e ci rivolgeremo al prefetto perché, come prevede il TUEL, è un nostro diritto. Quindi, visti tutti gli interventi che hanno detto verranno fatti, male non sarebbe dare attenzione anche a quelle situazioni che non mettono "sotto i riflettori", ma garantiscono la sicurezza delle persone".