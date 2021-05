Borgo a Mozzano



Orgoglio Comune: "Vincolo paesaggistico, il Pd chiarisca con il Pd"

venerdì, 7 maggio 2021, 14:43

Il gruppo consiliare di minoranza di Borgo a Mozzano, "Orgoglio Comune", pone l'attenzione sulla questione del vincolo paesaggistico che sembra creare non pochi disagi soprattutto per coloro che svolgono attività come il taglio boschivo.



"I cittadini di Anchiano e Corsagna ci hanno informato - esordiscono i quattro consiglieri Lorenzo Bertolacci, Yamila Bertieri, Enza Brunini ed Indro Marchi - di un incontro tenutosi nel Salone delle Feste, alcuni giorni fa, per parlare del "Piano delle Colline Lucchesi" istituito dal ministero, ma applicato dalla Regione Toscana che pone un vincolo molto gravoso a livello di territorio per i paesi di Corsagna e Anchiano che ricadrebbero all'interno del perimetro di questo piano".



"Ci dicono - proseguono i consiglieri - che l'amministrazione vorrebbe promuovere una raccolta di firme per scongiurare il tutto. Ci teniamo ad informare tutti che noi non eravamo a conoscenza di questo incontro altrimenti avremmo sicuramente partecipato, nel solco dello spirito collaborativo che ci eravamo detti nell'ultimo consiglio comunale dove anche il nostro sindaco aveva rimarcato l'importanza di collaborare su temi che riguardassero appunto il territorio oltre che su temi che potessero in futuro riguardare possibili risorse derivate dal recovery found gestite direttamente dalle amministrazioni comunali".



"In tutta questa vicenda comunque - conclude il gruppo - un fatto ci sembra evidente, più che una raccolta di firme alla quale comunque parteciperemo al fianco dei nostri cittadini, vorremmo che il nostro sindaco (segretario territoriale del Pd) chiarisse con la regione (a guida Pd), perché in questo periodo iniziano ad essere molte le situazioni dove la regione prende decisioni palesemente sbagliate e che danneggiano non solo il nostro comune ma anche l'intera Valle: pensiamo a tutte le vicende che in questi giorni stanno interessando l'ospedale S. Croce di Castelnuovo Garfagnana".