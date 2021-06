Borgo a Mozzano



A Borgo a Mozzano due panchine contro le discriminazioni

venerdì, 11 giugno 2021, 13:31

Due panchine, una arcobaleno e una bianca, saranno installate domenica 13 giugno, alle 10, in piazza Marconi a Borgo a Mozzano. Due esempi dell'impegno preso dall'amministrazione comunale, insieme alla Commissione Pari Opportunità, per superare le discriminazioni e le disparità. La panchina arcobaleno, infatti, rappresenta la battaglia contro ogni forma di violenza, di omofobia, bifobia e transfobia, mentre quella bianca sostiene la lotta per una reale parità di genere.



Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Patrizio Andreuccetti, il vicesindaco Roberta Motroni e le associazioni del territorio.