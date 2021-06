Borgo a Mozzano



Al via gli incontri del Teatro di Verzura

lunedì, 7 giugno 2021, 14:10

di tommaso boggi

Presentata stamani (7 giugno) la nuova stagione estiva del Teatro di Verzura di Borgo a Mozzano presso la sala consiliare del comune alla presenza del sindaco Patrizio Andreuccetti e del coordinatore del Teatro Giovanni Puddu, una stagione quella di questa estate con molti ospiti e interi cicli dedicati a temi d'attualità.

Il sindaco di Borgo Patrizio Andreuccetti ha fatto quindi gli onori di casa annunciando la data per l'inizio degli eventi: Vvenerdì 18 giugno nuova stagione teatri di Verzura per tutta l'estate con date già definitive ed altre figure che devono essere confermate. L'obiettivo - ha continuato il primo cittadino- di rendere il nostro percorso nella cultura sempre più attrattivo e coinvolgente, anche come mezzo per far ripartire tutta la nostra comunità".

"Tra i filoni che caratterizzano quello al femminile - ha annunciato il sindaco- vi saranno infatti una serie di ospiti femminili di prestigio che si inseriranno nel ciclo "voci di donna", per sottolineare come la parità di genere deve essere concreta e generale.

Al festival saranno anche presenti rappresentati del territorio come Marco Pardini, Alessandro Finazzo che verrà coadiuvato da Andrea Brunini ma anche personaggi come Sallusti e Guccini.

Gli eventi si terranno presso il Convento delle Oblate nel pieno rispetto delle normative covid alle ore 21 e 15, per informazioni è disponibile alla consultazione il sito internet officinale del Teatro di Verzura.