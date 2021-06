Borgo a Mozzano



Andreuccetti a Bertieri: "Mancanza di acqua nelle frazioni, cittadini informati"

lunedì, 14 giugno 2021, 21:55

Il sindaco Patrizio Andreuccetti risponde al consigliere di minoranza Yamila Bertieri sulla questione della mancanza di acqua nelle frazioni di Diecimo e Dezza.



«Nonostante le assurdità dette dalla consigliera - commenta il sindaco - i cittadini erano stati avvertiti tempestivamente da Gaia, l'ente che si occupa della manutenzione degli acquedotti sul territorio. Il guasto è stato intercettato nella serata di giovedì 10 e intorno alle 21 è stata interrotta la fornitura d'acqua. Fornitura che, grazie al lavoro degli operai di Gaia, è stata ripristinata intorno alle 18 del giorno successivo. Inevitabilmente si è creato un disagio per tutta la popolazione, ma quello che forse la consigliera Bertieri non sa è che per risolvere un guasto del genere servono giorni interi: Gaia, invece, è stata in grado di sostituire in poche ore 150 metri di tubo in uno stretto cunicolo posto sotto l'ex Cartiera Puccetti».



«Contestualmente - prosegue - è stata attivata una catena di "aiuti" per permettere a tutti i cittadini di Diecimo di avere acqua potabile. Ci stavamo inoltre attrezzando per aiutare i cittadini di Dezza, ma, fortunatamente, Gaia aveva già ripristinato la fornitura. Non capiamo, onestamente, lo stupore e l'indignazione della consigliera che, a quanto pare, dimostra di non aver seguito l'evolversi della situazione».



«Ci tengo anche a rispondere sulla richiesta, pressante, del tavolo da avviare tra amministrazione e Gaia: questa stretta collaborazione, che secondo la consigliera non esiste, in realtà è già stata avviata da tempo. Da quando ci siamo insediati, infatti, ogni volta che abbiamo necessità di rifare una pavimentazione contattiamo Gaia per la sostituzione delle tubature, laddove necessario. È già successo a Valdottavo, a Tempagnano, a Diecimo. Succederà prossimamente a Corsagna e a Partigliano, dove sarà ripristinato l'antico selciato che attraversa la frazione. Com'è evidente, si tratta di una collaborazione più che efficiente per tutti: Gaia si risparmia l'onere di dover rifare la pavimentazione a sue spese, da parte nostra, invece, possiamo garantire a tutte le frazioni un acquedotto funzionante, riqualificato, moderno».



«Quello aperto con Gaia - prosegue Andreuccetti - è un canale di comunicazione che ci tiene in stretto contatto pressoché quotidiano. Insieme, gradualmente, affronteremo tutte le situazioni che ancora necessitano di un intervento».