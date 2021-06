Borgo a Mozzano



Bertieri: "Sistemare strada Lavacchielli-Cune"

giovedì, 10 giugno 2021, 12:15

Yamila Bertieri, consigliere a Borgo a Mozzano in opposizione con il gruppo "Orgoglio Comune" e in quota Lega, torna ad affrontare una nuova problematica presente sul suo territorio comunale.



"Questa mattina - esordisce il consigliere eletto - abbiamo depositato una nuova interpellanza in cui chiediamo la possibilità di un intervento di sistemazione e/o adeguamento della strada che collega loc. Lavacchielli (frazione di Motrone) con la frazione di Cune, Borgo a Mozzano".



"Per noi - sottolinea Bertieri - la tutela della vita e della salute umana è uno degli obiettivi fondamentali che ogni società deve perseguire, priorità su cui le amministrazioni dovrebbero focalizzarsi sempre più, al fine di incrementare la sicurezza dei cittadini. Considerando il verificarsi di determinati eventi che in alcuni casi hanno portato a vietare o limitare la circolazione di alcune strade (causa frane o cedimenti che fanno venir meno le condizioni per garantirne la fruibilità in sicurezza) e considerando che la strada che collega la Fondovalle con le frazioni di San Romano e Motrone ha più volte evidenziato tali criticità con il rischio di far rimanere isolati i loro residenti abbiamo deciso di accogliere le diverse segnalazioni, sopraggiunte da alcuni residenti e con tanto di sopralluogo".



"Gli eventi infatti che hanno rischiato di far rimanere isolati gli abitanti di San Romano e Motrone - sottolinea - sono stati in particolare modo la frana avvenuta a gennaio 2020 e gli eventi atmosferici avversi di quest'anno che hanno causato la caduta di molte piante con la conseguenza della chiusura della strada per Motrone lasciando il paese isolato. In un periodo sia di emergenza sanitaria che non, ai cittadini deve essere garantita assistenza o un pronto intervento sempre, azioni che non possono essere messe in discussione dalla mancanza di una via alternativa e in piena sicurezza".



"Con la nostra interpellanza quindi - conclude - chiediamo come è stata classifica tale strada poiché da un punto di vista della documentazione cartografica pecorre a tratti sia una strada vicinale e a tratti una strada non classificata e se ai fini della gestione o della manutenzione, quale siano gli interventi previsti per la sua sistemazione e il suo adeguamento in grado di rendere tale strada transitabile a tutti i tipi di autovetture poiché è l'unica via alternativa in caso di interruzione della strada comunale che collega con la Fondovalle. La nostra priorità è garantire la tranquillità, la sicurezza e la serenità dei cittadini".