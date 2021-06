Borgo a Mozzano partecipa alla giornata mondiale del rifugiato

Altri articoli in Borgo a Mozzano

venerdì, 18 giugno 2021, 14:42

Tornano gli "Incontri Musicali" della Scuola Civica di musica "M. Salotti" di Borgo a Mozzano. Saranno cinque i concerti cameristici in programma per l'undicesima edizione, organizzata in collaborazione con il comune di Borgo a Mozzano e con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana

venerdì, 18 giugno 2021, 11:16

Si chiama “Hall of fame dei Giovani Imprenditori di Confesercenti Toscana Nord” ed è una iniziativa legata ai canali social dell’associazione per promuovere le imprese under 40 che sono rappresentate da un proprio gruppo presieduto da Martina Baldaccini, titolare dell’Hotel Milano di Borgo a Mozzano

mercoledì, 16 giugno 2021, 13:34

Conto alla rovescia per l'avvio degli Incontri al Teatro di Verzura, organizzati dal comune di Borgo di Mozzano. L'appuntamento, a ingresso libero, è per venerdì 18 giugno, alle 21.15, nel giardino dell'ex Convento delle Oblate

mercoledì, 16 giugno 2021, 08:39

Elisa Montemagni, capogruppo in Regione Lega Salvini Premier, Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano, congiuntamente ai responsabili delegati della sezione Lega Mediavalle e Garfagnana guidata dal commissario Luigi Pellegrinotti, chiedono una maggiore messa in sicurezza della strada SS12 del Brennero che passa proprio sul territorio borghigiano

martedì, 15 giugno 2021, 17:21

Un operaio della ditta Del Debbio, che stava lavorando al cantiere stradale per l’asfaltatura della strada, è stato investito, per cause ancora da accertare, da un mezzo pesante in transito

martedì, 15 giugno 2021, 08:56

Non si fa aspettare la risposta del consigliere di 'Orgoglio Comune', Yamila Bertieri, al primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, in merito ai problemi che hanno colpito le frazioni di Diecimo e Dezza