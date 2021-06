‘Borgo è Bellezza’ ed escursione al Bargiglio: due serate nel segno della ripartenza

Altri articoli in Borgo a Mozzano

sabato, 26 giugno 2021, 12:56

La scuola dell'infanzia di Valdottavo è stata intitolata a Ivo Bertagna, storico insegnante, amministratore e figura molto amata nel territorio di Borgo a Mozzano

sabato, 26 giugno 2021, 12:51

In provincia diLucca si contano oggi (26 giugno) sette nuovi casi di contagio di cui uno anche in Valle del Serchio: a Borgo a Mozzano

venerdì, 25 giugno 2021, 09:29

Si terrà domenica 27 giugno, alle ore 18, presso la Chiesa di San Francesco a Borgo a Mozzano il concerto inaugurale della rassegna “Incontri Musicali – i luoghi del bello e della cultura”

giovedì, 24 giugno 2021, 13:51

Tornano i contributi per la copertura dei costi di frequenza dei campi estivi. C'è tempo fino al 30 giugno, infatti, per partecipare al bando ed inviare tutta la documentazione necessaria

giovedì, 24 giugno 2021, 08:30

Il gruppo di opposizione a Borgo a Mozzano "Orgoglio Comune" ha depositato un'interpellanza con risposta scritta in cui chiede all'amministrazione l'adesione all'avviso pubblico per la richiesta di contributi per interventi diretti a mettere a norma rifugi per cani randagi già esistenti o di costruirne nuovi

mercoledì, 23 giugno 2021, 13:58

Un'estate di lavori, piccoli e grandi, che interesseranno tutto il territorio del comune di Borgo a Mozzano. Questo è il piano dell'amministrazione Andreuccetti che, grazie ad un'attenta pianificazione e a stanziamenti cospicui, cambierà il volto del capoluogo e di molte frazioni