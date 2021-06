Borgo a Mozzano



'Borgo è Bellezza': presentato il cartellone della manifestazione

martedì, 22 giugno 2021, 13:59

Borgo è, di nuovo, Bellezza. Torna "in presenza" una delle manifestazioni più attese e amate dell'estate borghigiana. Il cartellone è stato presentato questa mattina dal sindaco, Patrizio Andreuccetti, dalla consigliera e coordinatrice dell'evento, Simona Girelli, e dal direttore artistico della manifestazione, Stefano Nannizzi.



«Siamo felici che riparta la manifestazione - hanno commentato gli organizzatori e il sindaco - perché si tratta di un "viaggio" giunto alla sesta edizione che ogni anno si conferma amato, atteso e partecipatissimo da tutti i cittadini del nostro comune. Abbiamo organizzato 5 serate che toccheranno altrettante frazioni del nostro territorio, offrendo, come sempre, la possibilità di una visita guidata al termine dell'appuntamento. Poter presentare anche quest'anno il cartellone di Borgo è Bellezza è una grande vittoria per tutti noi: significa ripartenza, rinascita, riconquista di uno spazio, di un momento, di una vita intera».



IL PROGRAMMA. Borgo è bellezza prenderà il via giovedì 24 giugno, alle 21, a Borgo a Mozzano, nel convento di San Francesco. Sauro Donati, direttore dell'Osservatorio astronomico di Monte Agliale ed esperto di storia, sarà il protagonista dell'incontro dal titolo "Sorella Terra: la manifestazioni del sacro". Al centro della narrazione, che partirà dall'anno Mille fino ad arrivare al 1500, con Papa Clemente che approva la costruzione del Convento, ci sarà la nascita dei monasteri e dei conventi, ma anche l'astronomia con Niccolò Copernico e la teoria eliocentrica.

Come sempre, al racconto narrato si uniranno momenti di spettacolo, di teatro e di musica. L'appuntamento è organizzato con la collaborazione della Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano, Osservatorio Monte Agliale, Anonima Teatranti e l'associazione Loga Studio.



Giovedì 8 luglio a San Graziano di Tempagnano si terrà "Della neve e altre storie": una serata divisa tra storia e leggenda, che ruota attorno alla Madonna della Neve della chiesa della frazione. L'evento è curato da Federico Bini e Roberto Ragghianti.



S'intitola "Pietre senza colore" e sarà curato da Silvia Valentini l'incontro del 22 luglio a Dezza, all'ex scuola elementare. Valentini, direttrice della sezione di Borgo a Mozzano dell'Istituto Storico Lucchese, illustrerà il momento della costruzione della scuola, avvenuta nel 1928, tracciando quelle che erano le "abitudini" e il clima dell'epoca.



Protagonista della serata di giovedì 19 agosto a Oneta sarà l'Oratorio di Santa Cristina, in una serata a cura di Nicola Pardini e Isaia Bertolacci.



Chiude il ciclo, come sempre, il sindaco Patrizio Andreuccetti, in veste di storico. Appuntamento a Valdottavo, venerdì 27 agosto, con "1990 - 1999: Cronache di un fine millennio". Musica, citazioni e riferimenti di costume accompagneranno il racconto di quegli anni Novanta così densi di avvenimenti.



Gli spettacoli, a ingresso libero, inizieranno alle 21 e non c'è necessità di prenotazione. Le serate saranno presentate da Daniela Martinelli, mentre l'intera manifestazione è coordinata da Simona Girelli, con la direzione artistica e regia di Stefano Nannizzi.