Borgo a Mozzano



Campi estivi: c'è tempo fino al 30 giugno per chiedere i contributi

giovedì, 24 giugno 2021, 13:51

Tornano i contributi per la copertura dei costi di frequenza dei campi estivi. C'è tempo fino al 30 giugno, infatti, per partecipare al bando ed inviare tutta la documentazione necessaria. Il bando e la domanda di partecipazione è disponibile qui: http://www.comune.borgoamozzano.lucca.it/notizie.php?id=1568



«Siamo riusciti a reperire i fondi necessari tramite il Piano Educativo Zonale della Regione Toscana - commenta l'assessora alla scuola del Comune di Borgo a Mozzano, Donatella Zanotti - e stiamo aspettando ulteriori stanziamenti che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Poter sostenere le famiglie anche attraverso questo aiuto è per noi una grande soddisfazione: conosciamo bene la necessità dei bambini e dei ragazzi di stare all'aperto, la voglia di tornare a socializzare dopo tanti mesi di isolamento e lontananza, ma non siamo sordi alle esigenze delle famiglie. Spesso sostenere il costo anche dei campi estivi diventa difficile e pesa sul bilancio familiare: in questo modo, i cittadini di Borgo potranno iscrivere i bambini e i ragazzi alle attività estive con il cuore un po' più leggero».



IL BANDO. Il bando si rivolge alle famiglie di bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 14 anni, residenti a Borgo a Mozzano e iscritti a uno dei campi estivi che si svolgono sul territorio comunale, in quelli dell'Unione dei Comuni (quindi anche a Bagni di Lucca, Barga, Coreglia Antelminelli e Pescaglia) e a Gallicano.



L'erogazione dei contributi si divide in due fasce: con un ISEE inferiore a 30 mila euro si può ricevere il 50 per cento di contributo per il costo d'iscrizione, fino a un massimo di 120 euro; con un ISEE superiore, il contributo coprirà il 25 per cento delle spese, fino a 60 euro. Per ottenere il contributo bisogna partecipare al campo per almeno due settimane, anche non cons cutive, fino a un massimo di 4 settimane.



Oltre alla domanda, reperibile sul sito del Comune di Borgo a Mozzano, e all'ISEE, per partecipare al bando è necessario presentare anche la copia di un documento d'identità del richiedente e la ricevuta d'iscrizione al campo estivo. I documenti devono essere inviati entro il 30 giugno via posta tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Borgo a Mozzano, Via Umberto I, 1 – 55023 Borgo a Mozzano (LU); tramite posta certificata all'indirizzo comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it (saranno ammesse solo richieste provenienti da un'altra casella PEC); via mail all'indirizzo morelli@comune.borgoamozzano.lucca.it.



Per eventuali ulteriori informazioni: morelli@comune.borgoamozzano.lucca.it; 0583-820423.