Contributo affitto: bando aperto fino al 14 luglio

martedì, 29 giugno 2021, 11:09

È aperto il bando per richiedere il contributo per il canone d'affitto. Il comune di Borgo a Mozzano, infatti, potrà ricevere le domande dei cittadini, che dovranno pervenire entro le 12 del 14 luglio, per poi inoltrarle all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest – Servizi Sociali zona Valle del Serchio che provvederà ad erogare la quota assegnata. Il bando, emanato proprio dall'Azienda Usl, è finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto "SPI" con fondi europei.



La modulistica per partecipare al bando è reperibile sul sito dell'Azienda www.uslnordovest.toscana.it e all'ufficio casa del Comune di Borgo a Mozzano (0583.820423). Per partecipare è necessario essere residenti nel Comune di Borgo a Mozzano e avere un regolare contratto di affitto. Inoltre, il richiedente non deve essere proprietario di immobili e deve avere un ISEE non superiore ai 28.727,25 euro. Insieme alla domanda, dovranno essere inviati la copia di un documento di identità, l'attestazione ISEE, la copia del contratto di affitto e dell'ultima ricevuta che attesti il pagamento del canone di locazione.



Tutti i documenti possono essere inviati tramite raccomandata A/R indirizzata a Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona Distretto Valle del Serchio – via per Pontardeto n 29 55036 Pieve Fosciana (LU) con indicazione sulla busta della dicitura "Progetto SPI: Richiesta contributo economico per sostegno pagamento affitto"; tramite PEC all'indirizzo zonavdsasl2lucca@postacert.toscana.it con oggetto "Progetto SPI: Richiesta contributo economico per sostegno pagamento affitto"; oppure potrà essere consegnata a mano all'Ufficio Casa del Comune di Borgo a Mozzano, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.

Per eventuali ulteriori informazioni: morelli@comune.borgoamozzano.lucca.it; 0583.820423.