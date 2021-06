Il duo pianistico Nicora-Baroffio in concerto alla Chiesa di San Francesco

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 24 giugno 2021, 13:51

Tornano i contributi per la copertura dei costi di frequenza dei campi estivi. C'è tempo fino al 30 giugno, infatti, per partecipare al bando ed inviare tutta la documentazione necessaria

giovedì, 24 giugno 2021, 08:30

Il gruppo di opposizione a Borgo a Mozzano "Orgoglio Comune" ha depositato un'interpellanza con risposta scritta in cui chiede all'amministrazione l'adesione all'avviso pubblico per la richiesta di contributi per interventi diretti a mettere a norma rifugi per cani randagi già esistenti o di costruirne nuovi

mercoledì, 23 giugno 2021, 13:58

Un'estate di lavori, piccoli e grandi, che interesseranno tutto il territorio del comune di Borgo a Mozzano. Questo è il piano dell'amministrazione Andreuccetti che, grazie ad un'attenta pianificazione e a stanziamenti cospicui, cambierà il volto del capoluogo e di molte frazioni

martedì, 22 giugno 2021, 14:59

Una camminata in notturna per ammirare l'Occhio di Lucca: l'appuntamento è per venerdì 25 giugno ed è organizzato dall'Istituto Storico Lucchese sezione di Borgo a Mozzano e dalla Caritas di Borgo a Mozzano nell'ambito del progetto "Stare insieme in allegria non ha età, riapriamoci al territorio"

martedì, 22 giugno 2021, 13:59

Presentato ufficialmente, presso la sala del consiglio comunale, l’edizione 2021 di “Borgo è bellezza”, la fortunata ed apprezzata manifestazione di incontri dedicati alle storie, ai personaggi e alle bellezze del territorio borghigiano

martedì, 22 giugno 2021, 10:37

Si sono svolte, sabato 19 giugno a Firenze, le elezioni per il rinnovo degli organi della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia