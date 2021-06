Borgo a Mozzano



Inaugurate panchine contro omofobia e per parità di genere

lunedì, 14 giugno 2021, 21:48

Inaugurate, nella mattinata di ieri, 13 giugno, le panchine contro le discriminazioni e per la parità di genere. Entrambe trovano casa nella centrale piazza Marconi.



"Questa inaugurazione rappresenta un momento molto importante per l'amministrazione – spiega il vice sindaco Roberta Motroni – e testimonia il nostro impegno costante contro ogni forma di discriminazione. Contro omofobia, bifobia e transfobia, contro la violenza e a favore della piena parità di genere. Voglio ringraziare la commissione Pari Opportunità del Comune di Borgo a Mozzano per aver creato un logo per la panchina bianca che ben rappresenta la nostra battaglia contro la disparità di genere: un'azalea, simbolo del nostro comune, i cui petali colorati richiamano i due generi, maschile e femminile. Abbiamo scelto un logo semplice, immediato e facile da ricordare, quindi efficace. Un logo che rispecchia la nostra visione, - conclude la vicesindaca - che stiamo promuovendo all'interno del territorio: una parità di genere concreta, accolta e condivisa. Voglio, inoltre, ringraziare tutto lo staff del Comune di Borgo a Mozzano che si è prodigato per la realizzazione di questa iniziativa".



Il vicesindaco Roberta Motroni, inoltre, ha ringraziato le autorità, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e tutte le associazioni del territorio che sono intervenute all'inaugurazione.