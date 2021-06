Borgo a Mozzano



Infotourist chiuso, la Lega difende Bertieri e Tosi

domenica, 20 giugno 2021, 12:54

La sezione Lega Mediavalle Garfagnana non ci sta all'uscita pubblica fatta dal sindaco Patrizio Andreuccetti nei confronti del Carroccio dopo il comunicato scritto da Yamila Bertieri, consigliere a Borgo a Mozzano, e Pietro Tosi, consigliere a Pescaglia, con oggetto l'attuale chiusura dell'Infotourist.



"Andreuccetti - sottolineano i delegati Mediavalle e Garfagnana e il commissario di sezione Luigi Pellegrinotti - non può negare che ad oggi il punto informativo non sia chiuso e ieri vi é stata l'ennesima dimostrazione che se fosse stato aperto, poteva dare un prezioso servizio alle molte persone che hanno visitato il luogo. Rimanendo invece chiuso, in particolar modo in questo periodo, in cui i turisti hanno una gran voglia di viaggiare dopo una lunga emergenza sanitaria che li ha costretti a stare vincolati neo loro domicili, viene meno il suo valore e il suo ruolo turistico importante per la Mediavalle".



"Nessuno ha mai negato l'impegno dell'amministrazione - spiegano -, già nel 2014, sulla sua creazione, ma al momento in cui viene posto un servizio così importante sul territorio invece di tenerlo chiuso e inservibile, devono essere usate tutte le sue potenzialità per le esigenze dei cittadini anche perché, come Andreuccetti ha sottolineato, lì vi si svolgono diverse attività attrattive senza dimenticare, aggiungiamo, quelle di ristorazione o commerciali. Ci chiediamo del perché, dato che come ogni anno tale punto informativo sarà aperto su mandato dell'Unione del Comuni, la procedura di affidamento ad oggi non è stata ancora messa in atto".



"La Lega - conclude - sa bene quello che dice o scrive perché è nostra abitudine documentarci, fare sopralluoghi e confrontarci con i cittadini tutte azioni che invece non riscontriamo nel Pd che arrogantemente fa come vuole, ne è un esempio la condotta tenuta presso l'Unione dei comuni da parte della giunta composta anche da Andreuccetti e sempre nei confronti dei consiglieri di minoranza. Inoltre, anche le interpellanze/interrogazioni depositate dalla nostra consigliera e come essa stessa ha dimostrato, non si basano sul modello di "Cetto Laqualunque" affermazione sempre usata dal primo cittadino Andreuccetti (molto offensiva, a nostro parere, nei confronti dei cittadini che si rivolgono ai nostri rappresentanti Lega sul territorio). Siamo dell'idea che se tenere un ambiente, che lui stesso ha innaugurato alla presenza di persone illustre del suo partito un anno fa ma, ad oggi, è chiuso, è proprio sinonimo di una proiezione turistica nel futuro abbastanza sconvolgente".