Borgo a Mozzano



Lega: "Rifugi per cani, aderire al bando per finanziamenti"

lunedì, 28 giugno 2021, 11:38

La sezione” Lega Salvini Premier “ Mediavalle e Garfagnana, guidata dal commissario Luigi Pellegrinotti, condivide la proposta fatta dal gruppo in opposizione di Borgo a Mozzano, che, attraverso un’interpellanza depositata non solo presso il proprio comune, ma anche presso l’Unione dei comuni Mediavalle del Serchio, ha chiesto l'adesione all'avviso pubblico per avere finanziamenti diretti a mettere a norma i rifugi per cani, nel caso in cui non lo siano, o per costruirne di nuovi.

"Il canile che era presente a Diecimo, “Le Selvette” e chiuso nel 2019 - sottolineano Luigi Pellegrinotti e Yamila Bertieri, consigliere comunale Lega a Borgo a Mozzano - era un valore aggiunto nel nostro territorio poiché in esso confluivano i cani trovati abbandonati sia in Mediavalle sia in Garfagnana e molte erano le attività svolte da esso: a partire dalle catture (di cui la maggior parte ha visto il ritornare nella propria casa i cani , oppure essere adottati), all'assistenza, alla cura e al sostegno. Obbiettivi molto più difficili da raggiungere con un gestore o una struttura che non sono presenti sul territorio".

"Per questo - proseguono i due esponenti politici del Carroccio - consideriamo la possibilità di creare un canile rifugio di grande importanza dato che il suo scopo principale è la salute e la sicurezza degli animali. In essi, la vita dei cani viene protetta e sono gestiti da persone che si dedicano a raccogliere animali smarriti o abbandonati, anche quelli che, per una serie di ragioni, non possono più essere tenuti dai loro padroni".

"Non dimentichiamo inoltre - aggiunge Bertieri - che quando è stato chiuso il canile "Le Selvette" a Diecimo, in risposta a una interpellanza depositata nel 2019 con il gruppo di cui faccio parte in opposizione e in cui si chiedeva quali fossero stati gli atti intrapresi per scongiurarne la chiusura o di valutare la costruzione di una nuova struttura , ci fu risposto anche pubblicamente dal primo cittadino “che la strada del canile rifugio, realizzato ex novo o acquistato, poteva essere, in prospettiva, la soluzione più idonea...”.

"Quindi, quella predisposta da parte del Ministero degli interni (che ha pubblicato l'avviso pubblico il cui fine è attuare la Legge di Bilancio mettendo a bando 10 milioni di euro per il contrasto al randagismo) a nostro avviso è la più efficiente e per questo chiediamo - concludono Pellegrinotti e Bertieri - sia al Presidente dell’Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio, sia al Presidente dell'Unione dei Comuni della Garfagnana di prendere in seria considerazione l'idea di costruire una struttura da adibire a rifugio come un valido strumento diretto a combattere l'abbandono dei cani ma, soprattutto, il randagismo".