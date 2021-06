Borgo a Mozzano



Lega, successo per l'incontro sul vincolo paesaggistico

martedì, 1 giugno 2021, 15:33

Si è recentemente svolto, presso il Salone delle feste a Borgo a Mozzano, un incontro, organizzato dal consigliere comunale della Lega Yamila Bertieri, sul vincolo paesaggistico delle colline e delle ville lucchesi, alla presenza del capogruppo leghista in consiglio regionale Elisa Montemagni, la quale si è resa subito disponibile a confrontarsi con la cittadinanza per trovare soluzioni alla tematica. Alla riunione erano presenti anche il consigliere provinciale Ilaria Benigni, il commissario della sezione Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti, il responsabile per il dipartimento Regionale "Parchi e aree protette" Pierluigi Grandini e il commissario della sezione di Lucca, Salvadore Bartolomei.



Nutrita la presenza di addetti ai lavori. La tematica trattata è molto sentita, poiché il vincolo nasce da una legge nazionale, che interessa la Regione Toscana e quindi anche la provincia di Lucca ed apporta danno a molte attività del comparto.



"Da diverso tempo, infatti - riferisce la Lega -, le aziende che si occupano del taglio boschivo gli agricoltori, i cacciatori e le varie associazioni esprimono forte dissenso e le proteste sono aumentate dopo il parere del consiglio di stato che ha introdotto l'obbligo del parere della sovraintendenza per procedere all'attività di selvicoltura in boschi sottoposti a tutela paesaggistica con un aggravio dei costi (l'onere economico in questione si aggira intorno ai 600,00 euro) e un considerevole allungamento dei tempi necessari per ottenere le autorizzazioni".



"Borgo a Mozzano - spiega -, ma non solo, è un territorio caratterizzato sia da zone di collina che di montagna e tale vincolo mette in crisi le molte aziende che col taglio boschivo ricavano buona parte del loro fatturato, e adesso si trovano in forte difficoltà. Inoltre preoccupa anche il venir meno di una manutenzione ordinaria e straordinaria sul territorio, che negli ultimi anni ha registrato molte frane, smottamenti e cedimenti stradali avvenuti anche su vie di comunicazione importanti come la SS12 del Brennero o la SP20 Ludovica".



"L'incontro - conclude il Carroccio -, oltre che molto partecipato, è stato sicuramente importante ed Elisa Montemagni ha, come detto, espresso la sua totale disponibilità nel mandare avanti la tematica anche attraverso un tavolo di concertazione, sia a livello Regionale che Nazionale ed anche i vari esponenti , consiglieri e commissari del partito, si sono detti pronti a continuare gli incontri sul territorio ed a tenere in assoluta considerazione le giuste istanze dei cittadini sulla problematica".