Lions Club Garfagnana, Claudio Civinini nuovo presidente

lunedì, 28 giugno 2021, 11:19

Sabato 26 giugno, presso il convento di San Francesco di Borgo a Mozzano in occasione dell’inaugurazione del restauro delle tre lunette, service triennale del Lions Club Garfagnana, si è svolta la tradizionale cerimonia di chiusura dell’anno Lionistico con il passaggio della campana dal vecchio al nuovo presidente per l’anno Lionistico 2021-2022.



La successione passa quindi dal presidente Quirino Fulceri al nuovo presidente Claudio Civinini, al quale tutti i soci del Club augurano un felice mandato, ringraziando Quirino Fulceri e tutto il suo STAFF per l’ottimo lavoro svolto durante l’anno appena trascorso ed i soci per la collaborazione prestata a favore degli scopi sociali ed umanitari del Club.



Il presidente Quirino Fulceri racconta: “Ricordo solo i Service che per me sono le pietre miliari di questa annata, la Fly Therapy, la donazione degli ecografi alle USCA, gli elettrobisturi agli ospedali di Barga e Castelnuovo di Garfagnana, la donazione dei Tablet all’ospedale di Barga e la campagna di raccolta fondi e distribuzioni di generi alimentari ai più bisognosi con il Banco Alimentare, la creazione della So.San (Solidarietà Sanitaria Lions), due edizioni di Lions in Piazza con 925 visite mediche specialistiche erogate, la campagna di somministrazione dei Sierologici anti Covid e dei tamponi, l’ambiente con la TrashArt. Siamo stati in Piazza tra la gente e con la gente, per la nostra Comunità, la prima edizione di veterinari in piazza. Oltre 39.000 persone raggiunte complessivamente dal nostro agire, euro donati circa 65.429. Il merito va a voi soci e mogli Lions, avete ben rappresentato la forza del NOI. Come ha detto Papa Francesco “nessuno si salva da solo”, NOI siamo riusciti a fare sinergia con tutte le associazioni presenti sul nostro territorio: Croce Rossa, Croce Verde, Misericordie e Autieri della Garfagnana, Associazione Lucchese Diabete, anche a loro va il mio grazie. Non posso non ricordare e ringraziare tutte le aziende ed i privati che hanno sostenuto e che sostengono il nostro agire, a loro va il mio personale ringraziamento e la mia gratitudine, insieme siamo riusciti dove il singolo avrebbe fallito e ne sono certo continueremo anche nei prossimi anni. Aggiungo che LCI, come fa da 104 anni, investe in ogni progetto finanziato e sostenuto dai propri partner ogni centesimo ricevuto. Questi sono i Lions."



Il nuovo presidente Claudio Civinini, dopo aver ringraziato il presidente uscente ed il Club per quanto è stato fatto in questo anno difficilissimo ha presentato il programma e la squadra composta da:



• Mauro Lucchesi - Segretario

• Pier Giovanni Papera - Tesoriere

• Emilio Maggiore - Cerimoniere

• Franco Mori - Presidente Marketing e Comunicazione

• Fabrizio Tardelli - Amministratore di Club

• Bruno Miotti - IT



La serata ha visto l’ingresso del nuovo socio Marco Giannotti.



Lions Club Garfagnana ringrazia per la calorosa partecipazione, oltre ai soci Lion e consorti, le autorità Lions del Distretto 108 La, il PDG Ubaldo Pierotti, il PDG Fabrizio Ungaretti, il PDG Daniele Greco, il Presidente di Zona Claudio Cecchella, il Presidente di Circoscrizione Fabrizio Tardelli, il Governatore eletto Giuseppe Guerra.