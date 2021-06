Borgo a Mozzano



Lions, restaurate tre lunette del convento di San Francesco

domenica, 27 giugno 2021, 12:20

Sabato 26 giugno alle ore 19.30, alla presenza del presidente del Lions Club Garfagnana Quirino Fulceri e di numerosi soci, del governatore della Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano Gabriele Brunini, del restauratore Lorenzo Lanciani, dello storico Christopher Stace è stato inaugurato il restauro delle ultime tre lunette del convento di San Francesco di Borgo a Mozzano, tramite un service triennale di raccolta fondi attivato dal Lions Club Garfagnana.



Il convento di San Francesco è un edificio imponente e significativo che sorge su una piccola altura che domina la parte sud dell’abitato di Borgo a Mozzano. La sua fondazione risale al 1523. Per secoli è stato un importante centro di vita religiosa, appartenuto ai Frati Minori Osservanti e poi ai Riformati, e dal 1981 è nella disponibilità della Confraternita di Misericordia, che l’ha ottenuto, prima in comodato e poi in proprietà, dalla Provincia Toscana dei Frati Minori, realizzando in esso poi il Centro Accoglienza Anziani.



Il vero “cuore” del convento è il chiostro, un ampio cortile porticato intorno al quale si stringe l’edificio conventuale e dal quale si può accedere ai vari ambienti che su di esso si affacciano. Il chiostro non ha subito, nel tempo, modifiche strutturali di rilievo, così che ancora oggi, mantiene le caratteristiche originarie. È decorato con 29 lunette, nelle quali sono rappresentate oltre 40 scene della vita di San Francesco di Assisi, realizzate dal 1635 al 1637 dal Maestro Domenico Manfredi di Camaiore.



Sono state negli anni oggetto di un attento restauro sia per riportale al loro splendore sia per conservarle alle future generazioni.



“Come Lions Club Garfagnana in ottemperanza al nostro motto We Serve e all'attenzione da sempre dimostrata verso la Cultura, la Storia e l'Arte, come non ricordare in questo senso i numerosi interventi realizzati in 57 anni di storia del nostro Club a restauro e conservazioni di numerosi opere d’arte - racconta il presidente del Lions Club Garfagnana Quirino Fulceri - abbiamo deciso di attivare una raccolta fondi destinata al restauro delle ultime tre lunette. Il restauro affidato alla ditta del restauratore Lorenzo Lanciani ha visto la consegna della prima lunetta nel mese di settembre 2020 e delle successive nel mese di maggio 2021. Un service triennale che ha interessato, oltre alla mia Presidenza, anche quella di Ubaldo Pierotti annata 2019-2020 e Claudio Civinini annata 2021-2022. La seconda lunetta ci tengo a sottolinearlo, con grande soddisfazione, è stata dedicata alla nostra cara amica, un'amica di tutti e che tanto ha fatto per il nostro Club e per la nostra Comunità e non solo, la Dott.ssa Angela Lopane Castrucci. Angela era una persona speciale, unica che tanto ha fatto per il nostro Club e per la nostra Comunità sia come professionista, essendo Psicologa, che come volontaria. Il 20 giugno 2009, la presidenza di Massimo Strufaldi e con il Governatore, Ubaldo Pierotti, nostro socio decise di insignire Angela, a nome di tutto il gruppo delle MOGLI LIONS, della massima onorificenza Lions, il MELVIN JONES FELLOW.



Dobbiamo infine ringraziare tutte le persone che hanno sostenuto questo importante intervento a partire dai Soci del Club, e le aziende Fratelli Biagioni Concessionaria Renault e Dacia e MD Soluzioni per il Converting per il loro importante contributo a sostegno di questo Service.”