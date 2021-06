Borgo a Mozzano : diecimo



Lodovica, ancora un incidente: disagi al traffico

venerdì, 4 giugno 2021, 11:35

di simone pierotti

Ancora un incidente e ancora rallentamenti al traffico lungo la S.P. 2 Lodovica all’altezza dell’area industriale di Diecimo. Due auto, una delle quali stava probabilmente svoltando in uno dei tanti capannoni lungo la strada, per cause non definite, si sono tamponate. Fortunatamente, a parte qualche danno ai mezzi, non si segnalano conseguenze ai due conducenti. Per i rilievi del caso è intervenuta sul posto una pattuglia della polizia locale; il traffico è stato diretto a senso unico alternato e ciò ha causato lunghe code e disagi al traffico.

Nessuna novità, ieri c’è stato un altro incidente tra due mezzi all’altezza della rotatoria di Valdottavo e, domenica scorsa, l’incidente più grave, quello delle due moto alla rotatoria di Diecimo, con quattro giovani trasportati con conseguenze all’ospedale.