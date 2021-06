Borgo a Mozzano



Lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Osvaldo Orsi

martedì, 1 giugno 2021, 15:39

di simone pierotti

Lutto nella comunità borghigiana per la scomparsa di Osvaldo Orsi, ex sindaco del comune dal 1964 al 1975. E’ l’attuale primo cittadino Patrizio Andreuccetti a ricordare la sua figura: “Ho avuto il piacere di passarci insieme tanti bei momenti. Talvolta, scherzando, mi diceva che la zona industriale del comune era colpa sua, dell’Orsi, che aveva fatto costruire tutta quella roba. In realtà, chiaramente, andava fiero di aver contribuito a grandi investimenti ed a tanti posti di lavoro. Osvaldo, zio del mio amico Claudio Orsi, è stato una bella persona, fino agli ultimi tempi attivo per la sua comunità. Caro Osvaldo, che la terra ti sia lieve”.

Al mandato di Orsi risale lo sviluppo della principale area industriale del comune, quella di Diecimo. Durante la vita è stato un apprezzato professore scolastico di materie scientifiche, oltre che un amante della cultura in generale. Faceva parte della sezione di Borgo a Mozzano dell’Istituto Storico Lucchese, per il quale era rimasto attivo fino agli ultimi giorni.