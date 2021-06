Borgo a Mozzano



Muore dopo uno scontro con la moto

mercoledì, 9 giugno 2021, 18:23

di tommaso boggi

Tragedia oggi pomeriggio, intorno alle 18, di fronte al distributore Eni a Borgo a Mozzano sulla Lodovica. Un uomo, Filippo Silvestri, 39 anni, originario di Pieve Fosciana ma abitante a Lucca, è morto dopo un incidente mentre viaggiava in sella ad una Kawasaki nera.



Tutta ancora da ricostruire l'esatta dinamica. Da una prima, e ancora sommaria, ricostruzione dell'accaduto pare che il centauro abbia perso la vita dopo aver sorpassato una prima macchina e che, nel tentativo di superarne una seconda, sia probabilmente rimasto agganciato ad un camioncino proveniente dal senso opposto. Non si sa se il motociclista abbia fatto tutto da solo o meno. Questo lo riveleranno gli accertamenti delle forze dell'ordine.



Inutili i soccorsi della Misericordia di Borgo a Mozzano. I sanitari hanno fatto il possibile, ma i tentativi sono stati vani. I rilievi sono stati affidati alla polizia municipale di Borgo a Mozzano e Pescaglia, coadiuvata dai carabinieri.



I militari sono sul posto hanno atteso il nulla osta per la rimozione del corpo.



Disagi al traffico in entrambe le direzioni. Da Lucca, le auto sono state fatte deviare verso il centro di Borgo a Mozzano, mentre dalla Garfagnana il flusso è stato deviato sul Brennero.