Operaio investito da un camion sulla Lodovica

martedì, 15 giugno 2021, 17:21

di simone pierotti

Nuovo incidente stradale sulla Strada Provinciale Lodovica, nei pressi del campo sportivo di Borgo a Mozzano, nel tratto a senso unico in direzione del capoluogo. Un operaio della ditta Del Debbio, che stava lavorando al cantiere stradale per l’asfaltatura della strada, è stato investito, per cause ancora da accertare, da un mezzo pesante in transito. L’uomo è stato sobbalzato ed è caduto pesantemente sull’asfalto, riportando vari traumi.



Allertato il 118, sono intervenute sul posto un’ambulanza della Misericordia, l’automedica e una volante della polizia locale. Le condizioni dell’operaio sono apparse serie, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di morte. Dopo le prime cure, è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca.