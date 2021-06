Borgo a Mozzano



Raduno di Maserati a Borgo a Mozzano

sabato, 19 giugno 2021, 19:48

Oggi, bellissima giornata di primavera, Borgo a Mozzano è stata meta di un lussuoso raduno di auto.



Il prestigioso simbolo del tridente ha riempito gli spazi adiacenti il Ponte del Diavolo, in un'alternanza di gruppi di autovetture di ogni modello ed età creando, oltre allo spettacolo la curiosità dei turisti che visitavano il luogo.



Una comitiva che sta facendo un importante tour e che ha scelto anche il comune di Borgo a Mozzano per fare sosta.



Appassionati del marchio Maserati si sono infatti dati appuntamento per far " ruggire" i blasonati motori delle loro auto con il marchio esclusivamente italiano nato nel 1914 a Bologna, presso le officine "Alfieri Maserati".



Uno dei tanti fiori all'occhiello che ha fatto la storia e la cultura nel mondo della meccanica italiana e dell'automobile sportiva.



Il club "Maserati" si è impregnato a far ammirare alcune delle bellissime sue auto, anche nel territorio del comune borghigiano.



I partecipanti hanno vissuto alcuni momenti nell' immortalare le loro auto con lo storico Ponte per poi proseguire la loro tappa al Ciocco.