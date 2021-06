Rinnovati gli organi delle Misericordie d’Italia: Brunini e Intaschi nel consiglio nazionale

Altri articoli in Borgo a Mozzano

domenica, 20 giugno 2021, 12:54

La sezione Lega Mediavalle Garfagnana non ci sta all'uscita pubblica fatta dal sindaco Patrizio Andreuccetti nei confronti del Carroccio dopo il comunicato scritto da Yamila Bertieri, consigliere a Borgo a Mozzano, e Pietro Tosi, consigliere a Pescaglia, con oggetto l'attuale chiusura dell'Infotourist

sabato, 19 giugno 2021, 19:48

Il prestigioso simbolo del tridente ha riempito gli spazi adiacenti il Ponte del Diavolo, in un'alternanza di gruppi di autovetture di ogni modello ed età creando, oltre allo spettacolo la curiosità dei turisti che visitavano il luogo

sabato, 19 giugno 2021, 15:49

Il consigliere di minoranza Yamila Bertieri (Lega) replica alle affermazioni del sindaco Andreuccetti sui lavori di Gaia a Diecimo e Dezza e sulla chiusura dell’Infopoint al Ponte del Diavolo

sabato, 19 giugno 2021, 10:34

Yamila Bertieri, consigliere comunale a Borgo a Mozzano, e Pietro Tosi, consigliere comunale a Pescaglia, entrambi appartenenti al Partito Lega Salvini Premier e in opposizione all'Unione dei Comuni della Mediavalle, chiedono delucidazioni in merito alla situazione dell'infotourist situato a Borgo a Mozzano

venerdì, 18 giugno 2021, 14:42

Tornano gli "Incontri Musicali" della Scuola Civica di musica "M. Salotti" di Borgo a Mozzano. Saranno cinque i concerti cameristici in programma per l'undicesima edizione, organizzata in collaborazione con il comune di Borgo a Mozzano e con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana

venerdì, 18 giugno 2021, 14:40

Anche il comune di Borgo a Mozzano partecipa alla Giornata Mondiale del Rifugiato: fino a domenica, sono molte le iniziative sul territorio, promosse dall'amministrazione Andreuccetti, per l'edizione 2021 "Al di qua del mare"