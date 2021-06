Borgo a Mozzano



Si presenta “Mirrors”, il nuovo disco del Duo Atzori Brunini

mercoledì, 30 giugno 2021, 09:08

“Mirrors” è il titolo del nuovo disco del Duo Atzori-Brunini pubblicato dall’etichetta EMA Vinci records – L&C. L’album sarà presentato con un concerto il prossimo 1 luglio, alle ore 21.15, presso la Chiesa della Rocca per la rassegna “Incontri Musicali – i luoghi del bello e della cultura”.

Il duo chitarristico eseguirà alcuni brani contenuti nel disco di N. D’Angelo, G. Deraco, U. Bombardelli, S. Rapezzi alternate a musiche di J. S. Bach, C. Debussy, E. Granados, Beatles e M. Simoni.

il duo formato da Dario Atzori e Giacomo Brunini si è formato nel 2012 grazie all’amicizia e alla stima reciproca che unisce i due musicisti brillantemente diplomati sotto la guida di N. D’Angelo al Conservatorio “Mascagni” di Livorno. Hanno suonato in Italia e all’estero per importanti stagioni concertistiche collaborando inoltre con importanti orchestre quali la Sinfonica di Sanremo. Hanno effettuato incisioni discografiche per Ema Vinci Records ed Edizioni Musicali Sconfinarte.

Alle ore 20.30 sarà possibile visitare la Chiesa di Santa Maria Assunta in collaborazione con Borgo è Bellezza.

L'ingresso al concerto e alla visita è libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme anti Covid – 19. È consigliata la prenotazione.

La stagione è organizzata dalla Scuola Civica di Musica "Salotti" di Borgo a Mozzano con la collaborazione del Comune di Borgo a Mozzano e con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana. Si ringrazia inoltre lo staff di Borgo è bellezza, i comitati paesani di San Romano-Motrone, Rocca e Cerreto, la parrocchia e la Misericordia di Borgo a Mozzano, l’Associazione Cluster.

Per ricevere ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: borgoamozzanomusica@gmail.com – Cell. 3498496612 (direttore artistico) o visitare il sito internet www.scuolacivicasalotti.it