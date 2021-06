Borgo a Mozzano



Una vetrina social per i giovani imprenditori di Confesercenti

venerdì, 18 giugno 2021, 11:16

Si chiama “Hall of fame dei Giovani Imprenditori di Confesercenti Toscana Nord” ed è una iniziativa legata ai canali social dell’associazione per promuovere le imprese under 40 che sono rappresentate da un proprio gruppo presieduto da Martina Baldaccini, titolare dell’Hotel Milano di Borgo a Mozzano.



“Dopo il rinnovo della presidenza del gruppo Giovani Imprenditori – spiega la nuova presidente – abbiamo deciso di ripartire con una iniziativa social per coinvolgere le tante attività gestite da giovani imprenditrici e imprenditori che rappresentiamo. Sui canali di Confesercenti Toscana Nord pubblichiamo le storie imprenditoriali di tanti colleghi, alcuni dei quali hanno investito in una nuova impresa anche in questo difficilissimo periodo di pandemia. Una storia in molti casi di successo che deve essere di stimolo, questa la nostra intenzione, per coloro che magari hanno una idea imprenditoriale ma pensano che sia difficile metterla in pratica. Come direttivo Giovani Imprenditori siamo a disposizione per supportare, grazie ovviamente alle strutture operative di Confesercenti Toscana Nord, tutti i giovani che vogliono provarci”.



“Questa iniziativa social – aggiunge Simone Romoli, coordinatore dei giovani imprenditori Confesercenti – è nata quasi per caso in occasione della prima riunione dopo l’assemblea elettiva, trovando però una immediata adesione. Abbiamo già iniziato con le prime pubblicazioni sui nostri canali social e l’impresa che risulterà aver collezionato il maggior numero di visualizzazioni e interazioni riceverà una particolare menzione. In questa fase di lenta ripartenza – conclude Romoli – siamo davvero orgogliosi di poter aiutare il nutrito gruppo di imprenditori under 40 che sono all’interno della nostra associazione. Un numero importante tale da poter costituire per il secondo mandato consecutivo un proprio direttivo. Chi fosse interessato ad aderire alla nostra iniziativa può scrivere alla mail s.romoli@confesercentitoscananord.it ”.