Borgo a Mozzano



Un'estate di lavori a Borgo a Mozzano

mercoledì, 23 giugno 2021, 13:58

Un'estate di lavori, piccoli e grandi, che interesseranno tutto il territorio del comune di Borgo a Mozzano. Questo è il piano dell'amministrazione Andreuccetti che, grazie ad un'attenta pianificazione e a stanziamenti cospicui, cambierà il volto del capoluogo e di molte frazioni.



«Crediamo in un territorio che cresce alla stessa velocità, dove non ci siano zone di serie A e altre di serie B - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti -. In questi anni ci siamo dedicati con attenzione ad accogliere le richieste e le necessità dei cittadini, pianificando interventi e lavorando per ottenere i finanziamenti necessari al compimento delle opere più impellenti. Tutte le volte che avviamo un cantiere sappiamo che si tratta di lavori attesi dalla popolazione, capaci di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Questa sarà un'estate intensa, di vera ripartenza: ripartenza sociale, culturale, ma soprattutto economica».



I LAVORI. Partendo dal capoluogo saranno due i fronti sui quali si lavorerà. Da un lato verrà realizzata la nuova pavimentazione del Circolo L'Unione, che servirà a rendere l'ambiente del chiostro più bello, accogliente e sicuro. Contestualmente è in fase di progettazione anche la riqualificazione della Sala delle Feste, palcoscenico di molte iniziative a disposizione di tutti gli enti del territorio, inserita nel più ampio progetto "Qualità dell'abitare" presentato alla Regione Toscana dall'Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio e dall'Unione dei Comuni della Garfagnana. Partirà poi anche il restauro delle Logge di piazza XX Settembre, proprio di fronte al palazzo comunale. Interventi, quest'ultimi, che rientrano nel PIT, il piano di interventi territoriali finanziati da Gal - Montagna Appennino per 400 mila euro complessivi, di cui 200mila dedicati proprio ai lavori pubblici.



Molta attenzione sarà dedicata anche per la frazione di Corsagna dove, con un investimento di fondi comunali di circa 70mila euro, sarà realizzata la nuova piazza. In questo caso, come è già avvenuto anche a Valdottavo, Diecimo e Tempagnano, i lavori saranno coordinati con Gaia, l'ente gestore dell'acquedotto che, in concomitanza, si occuperà di sostituire i tubi per la regimazione delle acque, dotando la frazione di un impianto interamente nuovo. Allo stesso modo, sempre in accordo con Gaia, sarà ripristinato l'antico lastricato nel centro del paese di Partigliano, grazie ai 40mila euro stanziati dall'Unione dei Comuni.



Nuovo asfalto anche per Valdottavo: l'amministrazione comunale investirà 30 mila euro per proseguire con la riqualificazione della frazione, dove sono già state posate le nuove tubature dell'acqua.



A Diecimo, invece, sono pronti a partire i lavori per il nuovo stabile polifunzionale: con questo primo lotto verrà realizzata un'ampia sala di ritrovo per le associazioni. Con la seconda tranche di risorse, invece, saranno costruiti ambulatori medici. Questa prima parte di interventi prevede un investimento di circa 400mila euro, finanziato in parte dal Comune di Borgo a Mozzano e in parte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.



E ancora: con i 600mila euro stanziati da Anas per la realizzazione del nuovo ingresso ad Anchiano, entro l'estate sarà finalmente possibile procedere con la gara di appalto per affidare i lavori. Un'opera, questa, che tutto il territorio attende da almeno 40 anni.



Infine, oltre ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono stati previsti circa 50 mila euro per interventi su asfalti e lastricati in pietra in diversi paesi ed entro l'anno saranno risolte le frane tra Cune, San Bartolomeo e Chifenti, dove sarà messo in sicurezza l'intero abitato, con un impegno economico di 500 mila euro complessivi provenienti da fondi statali.