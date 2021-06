Borgo a Mozzano



Valdottavo piange la scomparsa di Aldo il 'Pezzini'

lunedì, 14 giugno 2021, 10:11

di giuseppe bini

Se ne è andato Aldo Mezzetti, all'età di 97 anni, vera memoria storica della valle della Celetra, conosciuto da tutta la comunità e dal mondo dell'associazionismo, che non ha mancato di ricordarlo con affetto.



Una vita dedicata alla ricerca del caro fratello Alfredo, risultato dispero durante la Campagna di Russia, e mai ritrovato. Aldo stesso fu fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in Germania. Gli anni della guerra hanno segnato per sempre la sua vita, e l'hanno indotto ad un impegno costante per ricordare la memoria dei caduti. Si è a lungo battuto per avere un Sacrario comunale nel paese di Valdottavo, dove oltre a divenirne custode si è interessato anche perché vi fossero trasferite le salme di alcuni soldati caduti.



Arguto e determinato, con quel sano piglio polemico che contraddistingue chi è sicuro dell'onestà delle proprie opinioni. Celebri le sue battaglie nella commissione parrocchiale, dove era solito "non mandarle a dire" al parroco di turno. La sua attività di falegname lo ha portato a realizzare diversi lavori proprio in ambito parrocchiale, fin dai tempi di don Picchi, tutti esclusivamente a titolo gratuito.



Ha fatto parte della sezione locale dei Reduci e Combattenti, socio onorario del Gruppo Alpini di Valdottavo, ha collaborato alle attività di una Fanfara dei Bersaglieri.



Aldo Mezzetti, da tutti conosciuto come Pezzini, era anche appassionato di musica (suonava la fisarmonica), ed era ben disposto verso i giovani, a patto che questi rimanessero nei binari del rispetto e dell'educazione.



Il Pezzini lascia un grande vuoto nella comunità di Valdottavo, quella comunità che ha contribuito a sviluppare con le sue attività storiche e culturali. In perfetta coerenza con il suo modo di essere ha scelto di dare un addìo silenzioso, forse troppo, talmente da far rumore più di ogni altro, ma considerando la sua perspicacia, lo aveva sicuramente previsto. Già molto tempo prima di lasciare questo mondo, Aldo aveva infatti espressamente detto ai figli di non volere alcuna cerimonia funebre.