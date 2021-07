Borgo a Mozzano



A San Romano di Borgo a Mozzano risuonano le chitarre del Quartetto “Le Consonanze”

martedì, 27 luglio 2021, 08:29

Si terrà giovedì 29 luglio, alle ore 21,15, presso la Chiesa di San Romano il penultimo concerto della rassegna “incontri Musicali – i luoghi del bello e della cultura”.

Protagonista il quartetto di chitarre “Le Consonanze” con un programma dal titolo “Corde danzanti” che proporrà al pubblico famose musiche tratte dall’opera Carmen di Bizet alternate a danze celebri di Luigi Boccherini e popolari sudamericane.

Il quartetto è formato dai chitarristi Alessandro Nobili, Marta Marchetti, Dario Atzori e Giacomo Brunini che svolgono un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero sia come solisti che in formazioni da camera.

Prima del concerto, alle ore 20.30, si svolgerà una visita guidata al paese di San Romano in collaborazione con Borgo è bellezza.

L'ingresso al concerto e alla visita è libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme anti Covid – 19. È consigliata la prenotazione.

La stagione è organizzata dalla Scuola Civica di Musica "Salotti" di Borgo a Mozzano con la collaborazione del Comune di Borgo a Mozzano e con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana. Si ringrazia inoltre lo staff di Borgo è bellezza, i comitati paesani di San Romano-Motrone, Rocca e Cerreto, la parrocchia e la Misericordia di Borgo a Mozzano, l’Associazione Cluster.

Per ricevere ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: borgoamozzanomusica@gmail.com – Cell. 3498496612 (direttore artistico) o visitare il sito internet www.scuolacivicasalotti.it