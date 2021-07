Borgo a Mozzano



Al Convento di Borgo a Mozzano la Misericordia celebra il “Perdono d’Assisi”

venerdì, 30 luglio 2021, 16:53

Lunedì 2 agosto è il giorno del “Perdono di Assisi”, l’indulgenza plenaria che si può ottenere in tutte le chiese parrocchiali e francescane. Al convento di S. Francesco di Borgo a Mozzano, oggi sede della RSA della Misericordia, alle 10 sarà celebrata la santa messa per gli ospiti della RSA da Don Francesco Maccari Correttore della Misericordia. Alle 18 la santa messa sarà per tutti i fedeli, celebrata da Fra Mario Panconi ofm. Fra Mario sarà presente per le confessioni a partire dalle 16.

Il 2 agosto è una delle principali ricorrenze francescane: si ricorda il singolarissimo privilegio dell’indulgenza, richiesta nel 1216 da Francesco, mentre era immerso nella preghiera e nella contemplazione all’interno della chiesetta della Porziuncola ad Assisi, ed autorizzata da Papa Onorio III. Al Pontefice, che voleva rilasciare il documento autorizzativo dell’indulgenza, Frate Francesco disse: “…se questa indulgenza è opera di Dio, Egli penserà a manifestare l’opera sua; io non ho bisogno di alcun documento, questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il notaio e gli Angeli i testimoni…”. E dopo qualche giorno, al popolo convenuto alla Porziuncola, Frate Francesco disse la celebre frase: “Fratelli miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso”. Per il Convento del Borgo, dove già nel 1586 si era costituita la “Compagnia del Cordone” o del Terz’Ordine, aggregata all’Arciconfraternita di Assisi, questa celebrazione, è una continuazione del cammino attraverso la sua storia. Si pensi che nel 1642, come ci ricordano le “cronache” del Convento del Borgo: “il primo giorno di agosto si comunicarono 1500 persone e il 2 agosto, 1600”; era “il Perdono d’ Assisi”. Le condizioni per ricevere l’indulgenza plenaria del Perdono di Assisi sono: Confessione sacramentale, partecipazione alla Messa e Comunione Eucaristica, visita ad una chiesa francescana o parrocchiale dove raccogliersi in preghiera per recitare il Credo, il Padre Nostro ed una preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice. Nell’occasione del Perdono alla S. Messa sono stati invitati tutti i componenti del Centro di cultura e spiritualità francescano della Misericordia.