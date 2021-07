Borgo a Mozzano



Al Teatro di Verzura si presenta il nuovo libro di Patrizio Andreuccetti

martedì, 13 luglio 2021, 19:51

Il sindaco Patrizio Andreuccetti nell'inedita veste di scrittore sarà il protagonista del prossimo appuntamento del Teatro di Verzura, con il suo ultimo lavoro letterario "Il viaggio di mio padre – Un racconto sul futuro": un romanzo di idee tra storia, filosofia, arte, guerra e Resistenza, Europa e ambiente.

Domani (14 luglio), alle ore 21, sul palco insieme al sindaco, ci saranno la sorella Laura Magnani, il professore Gabriele Matraia, l'assessore Alessandro Profetti e l'ex sindaco di Borgo a Mozzano, Francesco Poggi.

Sold out, invece, per la data del 16 luglio con Valeria Vedovatti: grande successo per la giovane YouTuber da un milione di follower che ha richiamato pubblico anche da fuori regione. I posti sono andati esauriti in pochissimi giorni.

La serata del 14 luglio è ad ingresso gratuito: per partecipare è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata online sul sito www.teatrodiverzura.it o attraverso il numero WhatsApp 333.4922193.

L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid-19.