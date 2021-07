Al via i lavori di asfaltatura a Valdottavo

Altri articoli in Borgo a Mozzano

giovedì, 22 luglio 2021, 12:17

Borgo a Mozzano protagonista di uno degli appuntamenti più importanti della prima edizione del Festival del Pellegrinaggio: una nuova rassegna che coinvolge il territorio della provincia di Lucca per scoprire e valorizzare gli storici cammini religiosi medievali

martedì, 20 luglio 2021, 15:02

Borgo è bellezza fa tappa a Dezza: giovedì 22 luglio, alle ore 21, si terrà il terzo appuntamento della rassegna, nello spazio adiacente alla ex scuola elementare della frazione di Borgo a Mozzano

lunedì, 19 luglio 2021, 17:16

Sono partite questa mattina, ad opera di Enel Green Power, le operazioni di svuotamento dell’invaso di Borgo a Mozzano

lunedì, 19 luglio 2021, 14:35

Domani sera, 20 luglio, sul palco del Teatro di Verzura si presenterà il nuovo libro di Virginio Monti, "La questione ebraica in provincia di Lucca e il campo di concentramento di Bagni di Lucca" (Tralerighe libri)

lunedì, 19 luglio 2021, 13:14

Un nuovo defibrillatore è stato inaugurato nel fine settimana nella frazione montana di San Romano, grazie al Comitato Paesano di San Romano/Motrone e la collaborazione della Misericordia di Borgo a Mozzano

sabato, 17 luglio 2021, 13:59

Le telecamere di Rai 1 approdano a Borgo a Mozzano per raccontare la Via Matildica e la Via del Volto Santo. Il servizio, realizzato tra Rocca, Cerreto e Borgo capoluogo, andrà in onda nel programma "A sua immagine", in onda domani, domenica 18, alle 10.30 sulla prima rete