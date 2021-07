Borgo a Mozzano



Andreuccetti: "Gli uffici postali di Valdottavo devono garantire un servizio adeguato"

mercoledì, 28 luglio 2021, 14:34

"La situazione alle poste di Valdottavo è divenuta insostenibile". È questa la posizione del sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, espressa anche nella lettera inviata direttamente a Poste Italiane e alla Prefettura di Lucca. "I tre giorni di apertura non sono sufficienti e non rappresentano un servizio idoneo – spiega il primo cittadino -, costringendo gli utenti ad aspettare anche 3 ore in mezzo alla strada, prima del proprio turno."

Gli orari di apertura dell'ufficio postale, infatti, non sono adeguati ad accogliere il flusso di persone della frazione di Borgo a Mozzano. "La valle di Valdottavo – spiega Andreuccetti - comprende più di 2000 cittadini e nei mesi estivi il numero degli abitanti della zona cresce ulteriormente grazie alla presenza di turisti. Il tutto va a sommarsi con l'erogazione, ogni fine del mese, delle pensioni, le cui operazioni rallentano inevitabilmente gli altri servizi. Gli utenti sono costretti ad attese interminabili sotto la calura estiva e questo non è più accettabile. Come sindaco, anche in seguito alle segnalazioni degli stessi cittadini, mi sono mosso per risolvere questa situazione: Poste Italiane deve garantire un servizio a tempo pieno per l'ufficio di Valdottavo".

Oltre alla lettera del sindaco, il comitato paesano di Valdottavo ha promosso una raccolta firme a sostegno dell'ampliamento degli orari di apertura dell'ufficio postale.